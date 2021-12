তিনবার লাইন অতিক্রম করলেও স্টোকসকে ‘নো’ ডাকেননি আম্পায়ার

প্রযুক্তিও সব সময় কাজে লাগে না, আবারও প্রমাণিত হলো ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার মধ্যকার অ্যাশেজ সিরিজের প্রথম ম্যাচে। দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরুর পর বোলিংয়ে আসেন বেন স্টোকস। তার ওভারের প্রথম তিনটি বলই ছিল ওভার স্টেপিং। কিন্তু তিনবারই এড়িয়ে যায় আম্পায়ারের চোখ।

যেই না চতুর্থ বলে আউট হলেন ডেভিড ওয়ার্নার, তখনই আম্পায়ারের চোখ পড়ে, আরে এটা তো লাইন অতিক্রম করে গেছে। সুতরাং, নো বল। এবং ফল হলো, আউট হননি ওয়ার্নার। পরে রিপ্লেতে দেখা গেলো, এর আগের তিনটি বলও একইভাবে ‘নো’ করে গেছেন আম্পায়ার। কিন্তু তখন তিনি ‘নো’ ডাকেননি। এ নিয়ে শুরু হয়েছে তুমুল বিতর্ক, সমালোচনা।

ব্রিসবেন টেস্টের দ্বিতীয় দিনের প্রথম সেশনে বেন স্টোকসের প্রথম ওভারেই ঘটে এ ঘটনা। প্রথম দিন টস জিতে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ৫০ ওভার খেলেই ১৪৭ রানে অলআউট হয়ে যায় ইংল্যান্ড। অসি অধিনায়ক প্যাট কামিন্স পাঁচটি উইকেট শিকার করেন। জস হ্যাজেলউড ও মিচেল স্টার্ক দুটি করে এবং ক্যামেরন গ্রিন শিকার করেন একটি উইকেট। এরপর অবশ্য অস্ট্রেলিয়া আর ব্যাট করতে নামতে পারেনি। কারণ, বৃষ্টিতে ভেসে যায় দিনের বাকি অংশ।

