সব জটিলতা কাটিয়ে মেলবোর্নের টেনিস কোর্টে জকোভিচ

ভিসা সংক্রান্ত সব ধরনের জটিলতা কাটিয়ে অবশেষে টেনিস কোর্টে ফিরে এলেন বিশ্বের নাম্বার ওয়ান টেনিস তারকা নোভাক জকোভিচ। নিজের টুইটার অ্যাকাউন্টে মেলবোর্নের একটি টেনিস কোর্টে নেমে ছবি তুলে পোস্ট করেছেন জকোভিচ এবং তিনি নিজেই জানিয়েছেন, কোর্টে ফিরে আসার কথা।

করোনাভাইরাসের টিকা না নিয়ে, বিশেষ মেডিক্যাল ছাড়পত্র নিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন খেলতে মেলবোর্ন এসে পৌঁছালে জকোভিচের অন অ্যারাইভাল ভিসা বাতিল করা হয়। অস্ট্রেলিয়ান কতৃপক্ষ থেকে জানিয়ে দেয়া হয়, জকোভিচকে দেশটিতে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না।

এ নিয়ে ফেডারেল কোর্টে মামলা করেন জকোভিচ। বৃহস্পতিবার থেকে মেলবোর্নের একটি হোটেলেই কার্যত বন্দী করে রাখা হয় জকোভিচকে। শেষ পর্যন্ত আজ আদালতে শুনানি শেষে রায় প্রদান করা হয়। যে রায়ের মাধ্যমে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে অংশগ্রহণের অনুমতি পেয়ে যান গত আসরের চ্যাম্পিয়ন, বিশ্বের নাম্বার ওয়ান নোভাক জকোভিচ।

এরপর আবার বাংলাদেশ সময় বিকেল নাগাদ খবর ছড়িয়ে পড়ে, হোটেল রুমের বন্দিদশা থেকে মুক্ত হওয়ার ঘণ্টাখানেক পরই গ্রেফতার করা হয় জকোভিচকে। যুক্তরাষ্ট্রের একটি সংবাদমাধ্যমকে জকোভিচের বাবা এবং সার্বিয়ার একটি সংবাদ মাধ্যমের কাছে এই অভিযোগ করেন তার ভাই।

যদিও অস্ট্রেলিয়া কর্তৃপক্ষ এ নিয়ে কোনো কিছু জানায়নি এবং দেশটির দ্য এইজ পত্রিকা এ অভিযোগ উড়িয়ে দেয়। তারা জানিয়েছিল, অস্ট্রেলিয়ার ইমিগ্রেশন মন্ত্রী অ্যালেক্স হক আদালতের রায় পরিবর্তনের ক্ষমতা রাখেন। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে জকোভিচের ভিসা আবারও বাতিল করে দিতে পারেন।

কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার ইমিগ্রেশন মন্ত্রী অযথা আদালতের রায়ের ওপর নিজের মতামতকে প্রাধান্য দিতে যাননি। আদালতের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েই জকোভিচের ভিসা বহাল রাখেন এবং যার ফলে আজই টেনিস কোর্টে নামার সুযোগ পেয়ে যান জকোভিচ।

টুইটে জকোভিচ নিজেই লিখেছেন, ‘আমি খুবই খুশি এবং কৃতজ্ঞ যে, আদালত আমার ভিসা ফিরিয়ে দিয়েছেন। অনেক কিছু ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও আমি চাই এখানে থাকতে এবং অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের লড়াইয়ে অংশ নিতে। এখন আমি শুধুই অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে মনযোগ দিতে চাই। আমি এখানে উড়ে এসেছি গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্টগুলোর একটিতে অংশ নিতে। যেখানে অসাধারণ সব দর্শকদের সামনে খেলা যায়।’

জকোভিচের মুক্তির বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে করেছেন তার ভাই নোভাক জর্জে। তিনি সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন, সোমবার সকালেই (সার্বিয়ান সময়) তারা শুনেছেন জকোভিচকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তবে এটা সত্য না গুজব ছিল তা নিশ্চিত নই। তবুও সব জটিলতা শেষ করে সে (জকোভিচ) মাঠে ফিরতে পেরেছে।

তিনি বলেন, ‘নোভাক এখন মুক্ত। কিছুক্ষণ আগে সে টেনিস কোর্টে অনুশীলনও করেছে। সে অস্ট্রেলিয়ায় এসেছে টেনিস খেলতে এবং আরো একটি অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জয় করতে।’

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. pic.twitter.com/iJVbMfQ037