ঐতিহাসিক ২১-এর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেলেন নাদাল

আর মাত্র একটি ধাপ। এই একটি ধাপ পার হতে পারলেই ইতিহাস সৃষ্টি করবেন স্প্যানিশ টেনিস তারকা রাফায়েল নাদাল। রাশিয়ান তারকা ড্যানিল মেদভেদেভকে হারাতে পারলেই ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি, ২১টি গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের রেকর্ড গড়ে ফেলবেন নাদাল।

সে লক্ষ্যে পৌঁছাতে আজ অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সেমিফাইনালে তিনি হারিয়েছেন ইতালিয়ান তারকা মাতেও বেরেত্তিনিকে। সেমিফাইনালে সপ্তম বাছাই বেরেত্তিনিকে ষষ্ঠ বাছাই নাদাল হারিয়েছেন ৬-৩, ৬-২, ৩-৬, ৬-৩ সেটে।

দুই তারকার মধ্যে লড়াই চলে ২ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট ধরে। চোট সারিয়ে মেজর টুর্নামেন্টের আঙিনায় ফেরার পর অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের খেতাবি লড়োইয়ে জায়গা করে নেওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই আবেগপ্রবণ দেখায় ৩৫ বছর বয়সী নাদালকে।

ড্যানিল মেদভেদেভ গত বছরও অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে উঠেছিলেন। যদিও হেরে যান নোভাক জকোভিচের কাছে। তবে বছরের শেষ দিকে ইউএস ওপেনে সেই জকোভিচকে হারিয়েই প্রতিশোধ নিয়েছিলেন মেদভেদেভ।

It's a sixth #AusOpen final for @RafaelNadal



He outlasts Matteo Berrettini in a 6-3 6-2 3-6 6-3 thriller #AusOpen · #AO2022

: @wwos · @espn · @eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/UIbtfGbKvq