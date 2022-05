বাংলাদেশকে হারিয়ে পাকিস্তানকে পেছনে ফেললো শ্রীলঙ্কা

সদ্য সমাপ্ত মিরপুর টেস্টে শেষদিনে বাংলাদেশকে ১০ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে শ্রীলঙ্কা। এই জয়ে দুই ম্যাচের সিরিজও ১-০ ব্যবধানে জিতে দেশে ফিরেছে লঙ্কানরা।

সেইসঙ্গে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় তারা পেছনে ফেলেছে পাকিস্তানকে। পাকিস্তানকে চার থেকে সরিয়ে পাঁচে নামিয়ে দিয়েছে শ্রীলঙ্কা।

বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ জিতে মূল্যবান ১২টি পয়েন্ট জোগাড় করেছে লঙ্কানরা। ৬ টেস্টে ৩ জয় আর এক ড্রয়ে এখন তাদের পয়েন্ট ৪০।

Sri Lanka grab 12 vital Test championship points, go above Pakistan in the 2023 WTC race.#BANvSL pic.twitter.com/KirR9sd2ky