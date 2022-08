সাংবাদিককে বাবরের প্রশ্ন ‘আমাকে দেখে কি বুড়ো মনে হয়?’

সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ব ক্রিকেটে ওয়ার্কলোড ম্যানেজম্যান্টের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হচ্ছে। বিশেষ করে যেসব ক্রিকেটার তিন ফরম্যাটেই খেলে থাকেন, তাদেরকে বিশ্রাম দিয়ে দিয়ে খেলানোর পথে হাঁটছে দলগুলো। অনেকে আবার নিজ থেকেই ছেড়ে দেন কোনো এক ফরম্যাট।

এক্ষেত্রে পুরোপুরি ব্যতিক্রম পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজম। তিনি খেলা থেকে বিশ্রাম বা বিরতির কোনো কারণ দেখেন না। বরং টানা খেলে যাওয়ার দিকেই বেশি মনোযোগ সময়ের অন্যতম সেরা ব্যাটারের। এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে খুনসুটি করতেও ছাড়েননি এ তারকা ব্যাটার।

শুক্রবার নেদারল্যান্ডসের উদ্দেশে উড়াল দেওয়ার কথা পাকিস্তানের। তার আগে দেশে সংবাদ সম্মেলনে বাবরের কাছে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, ‘আপনার কি মনে হয় না, খেলার চাপ বেশি থাকায় ক্রিকেটাররা বিমর্ষ থাকে? আপনাদের কি যেকোনো দুই ফরম্যাট খেলা ভালো হয় না?’

উত্তরে বাবর বলেন, ‘এটি নির্ভর করে আপনার ফিটনেসের ওপর। আমার মনে হয় না, আমাদের কোনো দুই ফরম্যাটে আটকে যাওয়া উচিত। আপনার কী মনে হয়? আমি কি বুড়ো হয়ে গেছি? আমাকে দেখে কি বুড়ো মনে হয়? (হাসি) যদি খেলার চাপ বাড়ে তাহলে আমরাও ফিটনেস লেভেলের উন্নতি করবো।’

অবশ্য চলতি বছর পাকিস্তানের খেলার চাপ খুব একটা বেশি দেখা যায়নি। ২০২২ সালে তিন ফরম্যাট মিলে এখন পর্যন্ত মাত্র ১২টি ম্যাচ খেলেছে পাকিস্তান জাতীয় দল। তবে নেদারল্যান্ডস সফর দিয়ে ব্যস্ততা শুরু হচ্ছে তাদের। এই সিরিজ থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত টানা খেলার মধ্যে থাকবেন বাবররা।

Kia main Boorhaa ho gia??



I am not thinking about 2 Formats, it depends on your fitness, Says Babar Azam pic.twitter.com/LCTqvYC5hq