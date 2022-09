ভারতে কাবাডি খেলোয়াড়দের দেওয়া হয় টয়লেটের মেঝেতে রাখা খাবার!

কাবাডি খেলোয়াড়দের নিয়ে চরম উদাসীনতার নজির দেখা গেলো ভারতের উত্তর প্রদেশের শাহারানপুর স্টেডিয়ামে। যেখানে টয়লেটের মেঝেতে রেখে খাবার পরিবেশন করা হয় রাজ্যের প্রায় ২০০ জন কাবাডি খেলোয়াড়কে। এমনই এক ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে।

সেই ভিডিওতে দেখা যায়, স্টেডিয়ামের টয়লেটের ভেতরে একটি দরজার সামনে বড় থালায় রাখা ভাত। সেই থালা থেকে ভাত নিয়ে খাচ্ছেন খেলোয়াড়রা। আরও ভেতরে দেখা যায়, একটি কাগজের ওপর রাখা বেঁচে যাওয়া পুরি রয়ে গেছে। এ ভিডিও ভাইরাল হতেই কর্তৃপক্ষের সমালোচনায় মুখর ভারত নেটিজেনরা।

গত শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে তিনদিনের প্রাদেশিক অনূর্ধ্ব-১৭ নারী কাবাডি টুর্নামেন্ট। যেখানে অংশ নেওয়া প্রায় ২০০ কাবাডি খেলোয়াড়কে এভাবেই খাবার পরিবেশন করতে শাহারানপুর জেলা স্টেডিয়াম কর্তৃপক্ষ। তবে এই অভিযোগকে পুরোপুরি ভিত্তিহীন দাবি করেছেন শাহারানপুর জেলার স্পোর্টস অফিসার অনিমেশ সাক্সেনা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক খেলোয়াড় বলেছেন, ‘ইটের চুলায় রান্না করার পর বড় একটি থালায় ভাত উঠিয়ে টয়লেটের গেটের কাছে রাখা হয়। ভাতের থালার কাছেই একটি কাগজের ওপর বেঁচে যাওয়া পুরিও ছিল। সবাইকে সেখান থেকেই দুপুরের খাবার দেওয়া হয়েছে।’

কয়েকজন খেলোয়াড় স্টেডিয়ামের এক কর্মকর্তাকে এ বিষয়ে অভিযোগ করেন। সেই কর্মকর্তা আবার স্পোর্টস অফিসার অনিমেশকে বিষয়টি জানালে তিনি রাঁধুনিকে তিরস্কার করেন বলে জানাচ্ছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো।

কিন্তু পরে এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে জেলা স্পোর্টস অফিসার অনিমেশ বলেছেন, ‘খেলোয়াড়দের ভালো মানের খাবার পরিবেশন করা হয়। তাদেরকে ভাত, ডাল ও সবজি দেওয়া হয় প্রতিবার। এসব খাবার সুইমিংপুলের কাছে প্রচলিত বড় একটি ইটের চুলায় রান্না করা হয়।’

