গলফ টুর্নামেন্টে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ সেনাপ্রধানের

কুর্মিটোলা গলফ ক্লাবে গলফ হাউস করপোরেট কাপ গলফ টুর্নামেন্ট শেষে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে। শুক্রবার (২১ অক্টোবর) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

আইএসপিআর জানায়, সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। গলফের প্রতি সেনাপ্রধানের বিশেষ অনুরাগ ও উৎসাহের ওপর নির্মিত একটি অডিও ভিজ্যুয়াল প্রদর্শিত হয়।

এ সময় সেনাপ্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ দ্য গলফ হাউস ম্যাগাজিনটি ৭ম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে মোড়ক উন্মোচন করেন। ম্যাগাজিনটিতে গলফ ফেডারেশনের সভাপতি জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদের সাক্ষাৎকার সংবলিত বিশেষ প্রতিবেদন ‘‘Teeing off with the President’’ প্রকাশিত হয়। যেখানে তিনি গলফ খেলাকে আত্ম উন্নয়ন, শৃঙ্খলা ও মানসিক উৎকর্ষতা সাধনে বিশেষ ভূমিকা আছে বলে মনে করেন।

এরপর সেনাপ্রধান টুর্নামেন্টে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। টুর্নামেন্টে মেজর এস কে মো. ইউসুফ রেজা (অব.) উইনার, ব্রিগেডিয়ার অনারেল মো. মোয়াজ্জাম হোসেন রানার আপ এবং উম্মে কুলসুম লেডিস উইনার হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেন।

দুই দিনব্যাপী টুর্নামেন্টে দেশি-বিদেশি মোট ৩০০ জন গলফার অংশ নেন। জেনারেল অফিসার কমান্ডিং (জিওসি) ও এরিয়া কমান্ডার লজিস্টিকস এরিয়া মেজর জেনারেল মো. জহিরুল ইসলাম একইদিন সকালে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন।

আরও উপস্থিত ছিলেন- সামরিক ও অসামরিক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, কুর্মিটোলা গলফ ক্লাবের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেনারেল ম্যানেজার, ক্লাব অ্যাফেয়ার্স ও গলফ অপারেশন্স, দ্য গলফ হাউসের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক, বিশিষ্ট ব্যক্তি, মিডিয়া ব্যক্তিসহ দেশি-বিদেশি খেলোয়াড়রা।

টিটি/এমআরএম