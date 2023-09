ইনজুরির কারণে বিশ্বকাপই খেলতে পারবেন না, এমন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিলো কেনে উইলিয়ামসনের ক্ষেত্রে। কিন্তু তিনি বিশ্বকাপের দলে শুধু ফিরলেনই না, অধিনায়ক হয়েই ফিরলেন। তাকে অধিনায়ক করেই বিশ্বকাপের ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করলো নিউজিল্যান্ড।

তবে এবার বিশ্বকাপের দল ঘোষণায় দারুন এক নতুনত্ব উপহার দিয়েছে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। জাতীয় দলের নির্বাচক, বোর্ড কর্মকর্তা কিংবা অধিনায়ক- কেউই ছিলেন না বিশ্বকাপের দল ঘোষণায়।

তাদের হয়ে নিউজিল্যান্ডের বিশ্বকাপ দল ঘোষণা করেছেন ক্রিকেটারদের পরিবারের সদস্যেরা। বাকি ৯টি দেশের তুলনায় দল ঘোষণায় দারুণ অভিনবত্ব দেখালেন কেন উইলিয়ামসনরা। তাদের এই কায়দায় দল ঘোষণা মন জয় করে নিয়েছে ক্রিকেট বিশ্বের।

নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। সেখানেই দেখা যাচ্ছে, দল ঘোষণা করা হচ্ছে। কেউ তাদের বাবা, কেউ তাদের স্বামী, কেউ তাদের সন্তান বা কেউ তাদের নাতির নাম ঘোষণা করছে।

প্রথমেই দেখা গেছে উইলিয়ামসনের স্ত্রী সারা রহিম ও তাদের দুই সন্তানকে নিয়ে ভিডিওতে হাজির। চার বছরের ছোট্ট শিশু ম্যাহি ঘোষণা করছে, ‘১৬১, আমার বাবা কেইন উইলিয়ামসন।’ উইলিয়ামসন হলেন নিউজিল্যান্ড ওয়ানডে ইতিহাসের ১৬১ নম্বর খেলোয়াড়।

Our 2023 @cricketworldcup squad introduced by their number 1 fans! #BACKTHEBLACKCAPS #CWC23 pic.twitter.com/e7rgAD21mH