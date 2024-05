প্রতিপক্ষ দল শুনে ফেলবে, তাই সবকিছু বিস্তারিত বলতে চান না রোহিত

জমজমাট আইপিএলে নিজের শক্তি-সামর্থ্য ভালোভাবেই দেখাচ্ছেন অনেক ক্রিকেটার। তবে সবাইকে তো আর বিশ্বকাপে নেওয়া সম্ভব নয়। যে কারণে কাকে বাদ দিয়ে কাকে স্কোয়াডে নেওয়া হবে, এমন কঠিন দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়েছিল ভারত।

অবশেষে সেসব দ্বন্দ্বের ইতি ঘটিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে ভারত। তবে বিতর্ক, আলোচনা-সমালোচনার ইতি ঘটাতে পারেননি অজিত আগারকারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটি।

স্কোয়াডে জায়গ পেয়েছেন ৪ স্পিনার। অলরাউন্ডারের মোড়কে বাঁহাতি স্পিনার রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গে আছেন অক্ষর প্যাটেল। আর অ্যাটাকিং রিস্টস্পিনার হিসেবে আছেন কুলদিপ যাদব ও যুববেন্দ্র চাহাল। তবে স্কোয়াড থেকে বাদ পড়েছেন লোকেশ রাহুল, দিনেশ কার্তিক, রুতুরাজ গায়কোয়াড়দের মতো প্রত্যাশিত কিছু ক্রিকেটার।

গতকাল বৃহস্পতিবার স্কোয়াড গঠন নিয়ে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরতে সংবাদ সম্মেলনে আসেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা। এ সময় তাকে প্রশ্ন করা হয়, কেন বিসিসিআই স্কোয়াডে ৪ জন স্পিনারকে দলে নিয়েছে? এসব স্পিনারদের নিয়ে তাদের পরিকল্পনাই বা কেমন?

তবে ৪ স্পিনারকে কেন দলে নেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে খোলাখুলি আলাপ করতে রাজি নন রোহিত। ভারতীয় অধিনায়কের আশঙ্কা, তাদের পরিকল্পনা জেনে যাবে প্রতিপক্ষ দলের অধিনায়করা। আর সব পরিকল্পনা যদি প্রতিপক্ষ দল জেনে যায়, তাহলে হয়তো বিশ্বকাপে ভালো করতে পারবে না ভারত।

One thing we really looked at was our middle-overs hitting. #TeamIndia Captain Rohit Sharma on the batting options and combinations for the #T20WorldCup@ImRo45 pic.twitter.com/JmHqSZZt9L