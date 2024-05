এবার সরাসরি পিএসজি ছাড়ার ঘোষণা দিলেন এমবাপে

কিলিয়ান এমবাপে আাগামী মৌসুম থেকে আর প্যারিস সেইন্ট জার্মেইয়ে (পিএসজি) থাকছেন না, এটি প্রায় সবারই জানা। বাকি ছিল শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণার কিংবা সরাসরি এমবাপের কাছ থেকে শোনার। অবশেষে পিএসজি ছাড়ার ঘোষণা সরাসরিই দিলেন এমবাপে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক ভিডিও বার্তায় পিএসজি ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন এমবাপে। ভিডিওতে এমবাপে জানিয়েছেন, চলতি মৌসুমই পিএসজিতে তার শেষ মৌসুম। তুলুজের বিপক্ষেই শেষবারের মতো পিএসজির জার্সিতে খেলতে নামবেন ফরাসি বিশ্বকাপজয়ী তারকা।

এমবাপে বলেন, ‘আমি আপনাদেরকে জানাতে চাই, পিএসজির হয়ে এটিই ছিল আমার শেষ মৌসুম। আমি আর মেয়াদ বাড়াচ্ছি না, এই যাত্রা আসছে কয়েক সপ্তাহেই শেষ হতে যাচ্ছে। রোববার পার্ক দে প্রিন্সেসে আমার শেষ ম্যাচ খেলবো।’

Mbappé announces in public for the first time that he’s leaving PSG in June.



He will say goodbye to the fans on Sunday.



#RealMadridpic.twitter.com/jMXpoN7eeB