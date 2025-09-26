হোয়াটসঅ্যাপেই মেসেজ ট্রান্সলেট করা যাবে

হোয়াটসঅ্যাপেই মেসেজ ট্রান্সলেট করা যাবে
হোয়াটসঅ্যাপ এখন বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম। যেখানে প্রতিনিয়ত কয়েকশ কোটি বার্তা আদান প্রদান হয়। আপনারও নিশ্চয়ই বিভিন্ন গ্রুপ কিংবা ব্যক্তিগত মেসেজ আসতে থাকে। কিংবা আপনিও অন্যদের মেসেজ পাঠাচ্ছেন।
অনেক সময় অন্য ভাষার মেসেজ পান। কিংবা ধরুন ইংরেজিতেই মেসেজ পেলেন। এখন রিয়েল টাইমেই মেসেজ ট্রান্সলেট করতে পারবেন। পড়তে পারবেন নিজ ভাষায়।
এখন হোয়াটসঅ্যাপে যে টেক্সট আসবে, সেটার অনুবাদ করে দেবে সংস্থা প্রাপকের নিজের ভাষায়। মনে প্রশ্ন আসতে পারে, প্রাপক যার কাছ থেকে টেক্সট পাবেন, তিনি নিজেদের ভাষাতেই তো টেক্সট পাঠাবেন। ফলে অনুবাদের প্রয়োজন হবে কেন?
আসলে ব্যক্তিগত স্তরে সীমাবদ্ধ করে রাখলে চলবে না। এমন অনেক টেক্সট আসতেই পারে, বিমা সংস্থা থেকে, ব্যাংক থেকে, বিদেশি ক্লায়েন্টের কাছ থেকে, যা ব্যবহারকারী না-ই বুঝতে পারেন এবং তখন তা অনুবাদের প্রয়োজনও পড়বে।
হোয়াটসঅ্যাপ তাই অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস প্ল্যাটফর্মে মেসেজ ট্রান্সলেশন ফিচারটি চালু করতে শুরু করেছে। নতুন আপডেটের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা সরাসরি অ্যাপে চ্যাট অনুবাদ করে নিতে পারবেন, কথোপকথনে ভাষাগত ব্যবধান কমিয়ে আনবে এই ফিচার।
আপাতত অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীদের জন্য অনুবাদ প্রাথমিকভাবে ছয়টি ভাষায় উপলব্ধ হবে-ইংরেজি, স্প্যানিশ, হিন্দি, পর্তুগিজ, রাশিয়ান এবং আরবি। অন্যদিকে আইফোন ব্যবহারকারীরা ১৯টিরও বেশি ভাষায় বার্তা অনুবাদের সুবিধা পাবেন।
দেখে নেওয়া যাক কীভাবে এই ফিচারটি ব্যবহারকারীকে সাহায্য করবে-
ধরুন আপনার হোয়াটসঅ্যাপে কোনো মেসেজ এলো। এবার আপনি সেই মেসেজ একটুক্ষণ চেপে ধরে রাখুন। এবার আপনি ট্রান্সলেশন অপশন পাবেন, সেই অপশন ট্যাপ করে অন্য ভাষায় একটি বার্তা অনুবাদ করতে পারবেন। আপনি চাইলে আপনার পছন্দ অনুযায়ী অনুবাদের ভাষা বেছে নিতে পারবেন এবং ভবিষ্যতেও ব্যবহার করার জন্য এটি ডাউনলোডও করতে পারবেন।
মেটা আরও বলছে, অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীরা সম্পূর্ণ চ্যাট থ্রেডের জন্য স্বয়ংক্রিয় অনুবাদ চালু করতে পারবেন, যাতে ভবিষ্যতের চ্যাটে আসা সব বার্তাও আপনাআপনি অনুবাদ হয়ে যায়। প্রাইভেসি নিয়ে কোনো চিন্তা করতে হবে না। হোয়াটসঅ্যাপের মেসেজ ট্রান্সলেশন ফিচারটি ব্যবহারকারীর ডিভাইসে স্থানীয়ভাবে বার্তাগুলো প্রসেস করবে, যা এন্ড-টু-এন্ড সিকিউরিটি এবং প্রাইভেসি নিশ্চিত করবে।
মেটার অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, ১৮০টিরও বেশি দেশের ৩ বিলিয়নেরও বেশি মানুষ হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করে এবং আমরা আমাদের ব্যবহারকারীদের বিশ্বের যেখানেই থাকুন না কেন, তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত রাখার জন্য সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে। এ কারণেই হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ ট্রান্সলেশন আনতে পেরে খুবই খুশি, যাতে ব্যবহারকারী আরও সহজেই বিভিন্ন ভাষায় যোগাযোগ করতে পারেন।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া
