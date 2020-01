ফেসবুকে এলো নতুন ৪টি সুবিধা

প্রাইভেসি চেকআপ টুলে নতুন চারটি ফিচার যুক্ত করেছে ফেসবুক। এই ফিচার যুক্ত করার মাধ্যমে ফেসবুক তার ব্যবহারকারীদের অ্যাকাউন্ট নিরাপত্তা এবং ব্যবহার করা তথ্যের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করতে উদ্যোগী হবে।

২০১৪ থেকেই প্রাইভেসি চেকআপ টুল ফেসবুকের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ফেসবুকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী সপ্তাহের মধ্যেই প্রাইভেসি চেকআপ টুলের নতুন ভার্সন পুরো বিশ্বে উন্মুক্ত করা হবে।

এই টুলের Who can see what you share অপশনটি ব্যবহারকারীদের প্রোফাইল এবং বিভিন্ন তথ্য (যেমন- ফোন নম্বর, ইমেইল অ্যাড্রেস) রিভিউ করতে সাহায্য করবে।

How to keep your account secure অপশনে লগইন অ্যালার্ট এবং পাসওয়ার্ড অ্যালার্ট অন করে আপনার অ্যাকাউন্টের সিকিউরিটি বাড়ানো যাবে।

How people can find you অপশনে ফেসবুক বিভিন্ন অপশন দেবে যাতে আপনি ঠিক করতে পারবেন কে আপনার প্রোফাইল দেখতে পারে এবং আপনাকে ফ্রেন্ড রিকুয়েস্ট পাঠাতে পারে।

এএ