ক্লিপবোর্ডে ইউজারনেম-পাসওয়ার্ড সেভ রাখবে ক্রোম

অ্যানড্রয়েড স্মার্টফোনে স্মার্টলকের সাহায্য ছাড়াই ই-মেইলসহ সকল সিকিউরড সাইটগুলোর ইউজারনেম এবং পাসওয়ার্ড ক্লিপবোর্ডে সেভ করে রাখবে ক্রোম। খবর টেকডোজের

ইতোমধ্যে গ্রাহকদের সুবিধার জন্য ক্রোম “টাচ টু ফিল” নামের একটি ফিচার বাজারে নিয়ে এসেছে। অপরদিকে অ্যানড্রয়েড পাসওয়ার্ড অটোফিলের সাথে সম্পর্কিত আরও একটি ফিচার নিয়ে কাজ করছে ক্রোম।

অটোফিলের সাথে সম্পর্কিত এই ফিচারটি গ্রাহকে Fill password from any origin এবং Use other password নামে ২টি অপশন দেবে। যার মাধ্যমে গ্রাহক ক্লিপবোর্ড থেকে তার কাঙ্ক্ষিত ইউজারনেম এবং পাসওয়ার্ড বেছে নিতে পারবেন।

এই অপশনগুলো পেতে প্রথমেই ক্রোম ব্রাউজারের সার্চ বারে chrome://flags লিখে Enter বাটন চাপতে হবে। এরপর পেইজটি থেকে Filling passwords from any origin খুঁজে বের করে Enabled সিলেক্ট করে ব্রাউজার রি-স্টার্ট করলেই ফিচারটি চালু হয়ে যাবে।

এদিকে ক্রোমের ক্যানারিতে “টাচ টু ফিল” ফিচার ডিফল্ট হিসাবে আনেবল করা থাকে। যেখানে স্ক্রিনে লগইন ফর্ম ভেসে উঠলেই গ্রাহককে ক্লিপবোর্ড থেকে ইউজারনেম সিলেক্ট করতে বলা হয়।

ইউজারনেম সিলেক্ট করলেই ওই সাইটের ফর্মে ইউজারনেম এবং পাসওয়ার্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ হয়ে যাবে। গ্রাহক চাইলে Use other password এ ক্লিক করে অন্য পাসওয়ার্ড টাইপ করতে পারেন।

ফিচার ফ্ল্যাগটির জন্য গুগল থেকে একটি বার্তা দেওয়া হয়। যেখানে বলা হয়- এই ফ্ল্যাগ ফিচারটি আনেবল করা হলে পাসওয়ার্ড মনে রাখার জন্য একটি শিট তৈরি হবে। ফিচারটির মাধ্যমে আপনি যে কোন পাসওয়ার্ড বা ইউজার নেম যে কোন স্থানে ব্যবহার করতে পারবেন- অ্যানড্রয়েড।

