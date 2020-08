মন্তব্য সীমিত করতে টুইটারে নতুন ফিচার

টুইটে নতুন প্রাইভেসি নিয়ে এসেছে টুইটার। এখন থেকে কোনো টুইটার ব্যবহারকারী তার টুইটে কতজন মন্তব্য করতে পারবেন তা চাইলেই নির্ধারিত করে দিতে পারবেন।

টুইটে আলাপ-আলোচনার মাত্রা ঠিক রাখতে এবং অনলাইন বুলিং, ট্রল ও বিড়ম্বনা কমিয়ে অবান্তর এবং অপ্রীতিকর মন্তব্য ঠেকাতে মঙ্গলবার এ ফিচার চালু করেছে টুইটার।

এ ফিচার টুইটার ব্যবহারকারীকে তার অ্যাকাউন্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ এনে দেবে।

টুইটার জানায়, নির্বাচিত অফিসিয়ালদের অ্যাকাউন্টসহ সাধারণ অ্যাকাউন্ট ব্যবহারকারী এই ফিচার উপভোগ করতে পারবেন। ব্যবহারকারী চাইলেই নির্ধারিত করে দিতে পারবেন কতজন টুইটে মন্তব্য করতে পারবেন, কে কে টুইটে মন্তব্য করে রিটুইট করতে পারবেন এবং কে কে পারবেন না।

ফেসবুকের মতো ‘select audience’ বা পোস্টের ‘গোপনীয়তা নির্বাচন করুন’ অপশনের মতো টুইটারেও এখন গোপনীয়তা বা মন্তব্য করার জন্য ব্যবহারকারী নির্বাচিত করে দেওয়া যাবে।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, টুইটটি সবাই দেখতে এবং রিটুইট করতে পারলেও সেখানে অনাকাঙ্ক্ষিত কেউ মন্তব্য করতে পারবেন না। যেখানে ফেসবুকে নির্বাচিত ব্যবহারকারী ছাড়া কেউ পোস্টটি পড়তে পারবে না।

পোস্টের গোপনীয়তা তিন ভাবে ভাগ করে দিয়েছে টুইটার

১. উন্মুক্ত (everyone)

২. ব্যবহারকারীকে যাদের অনুসরণ করছে (only people they follow)

৩. যাদের টুইটে উল্লেখ করা হয়েছে (only people they mention in the tweet)।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের মে মাসে এ গোপনীয়তার ফিচারটির পরীক্ষামূলক ব্যবহার শুরু করে টুইটার।

আশরাফুল আলম খন্দকার/এএ