নিলামে টুইটারপ্রধানের প্রথম টুইট, দাম উঠল ২ মিলিয়ন ডলার

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারের প্রধান জ্যাক ডরসি নিলামে নিজের প্রথম টুইটটি বিক্রি করতে চলেছেন। টুইটারের ১৫ বছর পূর্তিতে ডিজিটাল মেমরিবিলিয়া (ডিজিটাল স্মৃতি) হিসেবে টুইটটি নিলামের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

শনিবার পর্যন্ত টুইটারটির দাম উঠেছে ২ মিলিয়ন ডলার, বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ ১৬ কোটি ৯৫ লাখ ১০ হাজার ৪৪০ টাকা (ডলারপ্রতি ৮৪.৭৬ টাকা ধরে)।

এক্ষেত্রে টুইটটির ক্রেতা পাবেন একটি সার্টিফিকেট। যেখানে জ্যাক ডরসির একটি ডিজিটাল স্বাক্ষর থাকবে। এতে মূল টুইটের মেটাডেটা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। মেটাডেটায় থাকবে টুইটটির কন্টেন্ট, সময় ইত্যাদি।

১৫ বছর আগে ২০০৬ সালের ২২ মার্চ রাত ২টা ৫০ মিনিটে জ্যাক ডরসি টুইটারে প্রথম টুইট করে লেখেন, ‘জাস্ট সেটিং মাই টুইটার।’

just setting up my twttr