  2. ক্যাম্পাস

ট্রাকের ধাক্কায় আহত বেরোবি শিক্ষার্থী, প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বেরোবি
প্রকাশিত: ০৪:০৪ পিএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ট্রাকের ধাক্কায় আহত বেরোবি শিক্ষার্থী, প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ

মিনি ট্রাকের ধাক্কায় বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ফারজানা আহতের প্রতিবাদে মহাসড়ক অবরোধ করেছেন শিক্ষার্থীরা। বর্তমানে তাকে রংপুর প্রাইম মেডিকেলে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে।

সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের আবু সাঈদ গেটের সামনে দুপুর ২টার দিকে সড়ক অবরোধ করে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। জানা যায়, দুপুর সাড়ে ১২টায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার বিচার, সড়ক ব্যবস্থাপনা, রাকার চিকিৎসা ও ফুটওভার ব্রিজের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে শিক্ষার্থীরা।

গণিত বিভাগের শিক্ষার্থী রুবায়েত বলেন, অত্যন্ত দুঃখজনক। ভাগ্যিস বড় দুর্ঘটনা ঘটেনি। তার সুস্থতা কামনা করি। প্রশাসনকে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। গতিসীমা অতিক্রম বা উল্টোপথে গাড়ির ক্ষেত্রে যাতে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যায় সেটা নিশ্চিত করা দরকার। মহাসড়কের পাশে বিশ্ববিদ্যালয় সেক্ষেত্রে আমাদের যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। জনদুর্ভোগ আপাতত না করি। এ বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া যাতে হয়।

ট্রাকের ধাক্কায় আহত বেরোবি শিক্ষার্থী, প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ

ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের সাদিয়া সুচি বলেন, ক্লাস পরীক্ষার জন্য প্রতিনিয়ত আমাদের এ সড়কটি পাড় হতে হয়। প্রতিটি মুহূর্তে মনে হয় কখন যে দুর্ঘটনার শিকার হই। কখন যে পিছন দিক থেকে গাড়ি ধাক্কা দেয়। সত্যি বলতে গেলে এখানে একটা ওভারব্রিজ অনিবার্য প্রয়োজন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. ফেরদৌস রহমান বলেন, শিক্ষার্থীদের সব দাবি-দাওয়া মেনে নেওয়া হয়েছে। আজ থেকে এখানে ২৪ ঘণ্টা ট্র্যাফিক পুলিশ থাকবে। রোড ডিভাইডারে দেওয়া হবে। ফুটওভার ব্রিজ তৈরি করা হবে।’

ফারহান সাদিক সাজু/আরএইচ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।