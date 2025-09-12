ফলাফল ঘোষণার আগেই জাকসুর নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাবি) নির্বাচনের একদিন পরও প্রকাশ করা হয় ফলাফল। শিক্ষার্থীদের দাবি, দ্রুত গণনা শেষ করে ফলাফল প্রকাশ করা। সেখানে ভোট গণনা স্থগিত না করায় পদত্যাগ করলেন জাবির জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরামের সদস্য ও জাকসু নির্বাচন কমিশনের সদস্য অধ্যাপক মোহাম্মদ মাফরুহী সাত্তার।
শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) রাত পৌনে ৯টায় সংবাদ সম্মেলনে এই ঘোষণা দেন তিনি।
সংবাদ সম্মেলনে অধ্যাপক মাফরুহী সাত্তার বলেন, গতকালের নির্বাচনে তিনি নানারকমের অভিযোগ এবং ক্রুটি দেখেন। এসব কারণে তিনি নির্বাচন স্থগিত করার দাবি জানান। কিন্তু নির্বাচন কমিশন তার কথা না রেখে বিকেলে পুনরায় ভোট গণনা পুনরায় শুরু করায় এই পদক্ষেপ নেন তিনি।
এর আগে বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরামের তিন সদস্য জাকসু নির্বাচন থেকে পদত্যাগ করেন। তারা হলেন ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক নাহরীন ইসলাম খান, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শামীমা সুলতানা ও গণিত বিভাগের অধ্যাপক নজরুল ইসলাম।
দীর্ঘ অপেক্ষার পর জাকসু নির্বাচনের কেন্দ্রীয় সংসদের ভোট গণনা শুরু হয়েছে। তবে গণনা করা হচ্ছে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে। সন্ধ্যা পৌনে ৭টার দিকে কেন্দ্রীয় সংসদের ভোট গণনা শুরু হয়।
এর আগে বিকেল ৫টার দিকে ২১টি হল সংসদের ভোট গণনা শেষ হয়। তবে বিজয়ীদের তালিকা এখনো প্রকাশ করা হয়নি।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। পরে বিভিন্ন অসঙ্গতির অভিযোগ এনে নির্বাচন বর্জন করে ছাত্রদলসহ চারটি প্যানেল ও স্বতন্ত্র পাঁচ প্রার্থী।
তবে ম্যানুয়ালি ভোট গণনা করায় ফলাফল প্রকাশ করতে বিলম্ব হচ্ছে। আজ রাতের মধ্যে ফল ঘোষণা করা হবে কি-না তাও নিশ্চিত নয়।
জাকসুতে মোট ভোটার সংখ্যা ১১ হাজার ৮৯৭। এর মধ্যে ছাত্র ছয় হাজার ১১৫ এবং ছাত্রী পাঁচ হাজার ৭২৮ জন। এর প্রায় ৬৭-৬৮ শতাংশ ভোট পড়েছে।
