চবিতে নকল করতে গিয়ে ধরা, দৌড়ে পালালো পরীক্ষার্থী

চবিতে নকল করতে গিয়ে ধরা, দৌড়ে পালালো পরীক্ষার্থী
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) ওশানোগ্রাফি বিভাগের সেকশন অফিসার পদে লিখিত পরীক্ষায় নকল করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েছেন এক পরীক্ষার্থী। ধরা পড়ার পর ভয়ে তিনি দৌড়ে পরীক্ষা কক্ষ থেকে পালিয়ে যান।
বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট কক্ষে এ ঘটনা ঘটে। ওই পরীক্ষার্থীর নাম মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম। তিনি বর্তমানে চবির ফাইন্যান্স বিভাগে নিম্নমান সহকারী পদে কর্মরত আছেন।
সকাল সাড়ে ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট কক্ষে ওশানোগ্রাফি বিভাগের সেকশন অফিসার পদে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৬৯ জন পরীক্ষার্থী এ পরীক্ষায় অংশ নেন। পরীক্ষা শুরুর আধঘণ্টা পর মোবাইল ফোন ব্যবহার করে খাতায় লিখতে দেখা যায় রফিকুলকে। হল পরিদর্শক ডেপুটি রেজিস্ট্রার আইরিন পারভিন ও সহকারী রেজিস্ট্রার মইনুল হোসেন ঘটনাটি টের পেলে ভয়ে মোবাইল রেখে কক্ষ থেকে দৌড়ে বের হয়ে যান তিনি। পরে তার মোবাইল ফোন, পরীক্ষার খাতা ও প্রশ্নপত্র জব্দ করা হয়।
এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘আজকের নিয়োগ পরীক্ষায় এক পরীক্ষার্থী নকলের সময় হাতেনাতে ধরা পড়েছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মচারী। প্রশাসন তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।’
সোহেল রানা/আরএইচ/জিকেএস