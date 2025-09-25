  2. ক্যাম্পাস

শাকসু নির্বাচন

ছাত্রদল-শিবিরসহ আলোচনায় ৬ প্যানেল

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক শাবিপ্রবি
প্রকাশিত: ০৪:২৭ পিএম, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ছাত্রদল-শিবিরসহ আলোচনায় ৬ প্যানেল

২৮ বছর পর সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাকসু) কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ফিরেছে উচ্ছ্বাস, বাড়ছে শাকসু কেন্দ্রীক আলোচনা। ক্যাম্পাসে বেড়েছে সংগঠনগুলোর কল্যাণমূলক কার্যক্রম।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এম সরওয়ারউদ্দিন চৌধুরী জানিয়েছেন, নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে হতে পারে শাকসু নির্বাচন। এদিকে শাকসু নির্বাচনকে সামনে রেখে দীর্ঘ ১০ মাস পর ক্যাম্পাসে ফিরেছে দলীয় ব্যানারে রাজনৈতিক কার্যক্রম। এতে করে ছাত্র সংগঠনগুলো প্যানেল গঠন নিয়ে তৎপর হয়ে উঠেছে।

শাকসু নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ইসলামী ছাত্রশিবিরের পাশাপাশি ছয়টি প্যানেল আলোচনায় রয়েছে। অন্য সংগঠনগুলো হলো ছাত্র ইউনিয়ন, ইসলামী ছাত্র মজলিশ এবং প্রগতিশীল ও স্বতন্ত্র শিক্ষার্থীদের প্যানেল নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে বলে ক্যাম্পাস জুড়ে গুঞ্জন উঠেছে।

শাকসুতে ছাত্রদলের শীর্ষ পাঁচ নেতার নাম আলোচনায় রয়েছে। তাদের মধ্যে বর্তমান সভাপতি রাহাত জামান, সাধারণ সম্পাদক নাঈম সরকার, সিনিয়র যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক নাজমুস সাকিব, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জহিরুল ইসলামসহ অন্তত পাঁচ নেতা। তবে কে কোন পদে নির্বাচন করবেন সংগঠনটির অভ্যন্তরে এমন জোরালো কোন আলোচনা নেই।

জানতে চাইলে ছাত্রদল সভাপতি রাহাত জামান বলেন, গ্রহণযোগ্যতা, একাডেমিক সাফল্য ও ক্লিন ইমেজকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে।

ইসলামী ছাত্রশিবিরের প্যানেল থেকে সাবেক সমন্বয়ক দেলোয়ার হোসেন শিশির ভিপি পদে আলোচনায় রয়েছেন। শাখা ছাত্র শিবিরের সভাপতি তারেক মনোয়ার বলেন, ‘অন্তর্ভুক্তিমূলক প্যানেল গঠনের চেষ্টা করছি। শিক্ষার্থীদের কল্যাণে অবদান রাখা যোগ্যদের নেওয়া হবে। এছাড়া ছাত্র শিবির শাবিপ্রবি শাখার অফিস সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম এবং সাহিত্য সম্পাদক শাকিল মাহমুদ শীর্ষপদে আলোচনায় আছেন।

এদিকে ছাত্র ইউনিয়নের প্যানেল থেকে ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী নাজনীন লিজা ভিপি, ছাত্র ইউনিয়নের সংগঠক জুবায়ের আহমেদ জিএস এবং নৃবিজ্ঞান বিভাগের আনোয়ার হোসেন এজিএস পদে আলোচনায় রয়েছেন।

ইসলামী ছাত্র মজলিশ একক প্যানেল দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সম্ভাব্য প্রার্থী কাওসার আহমেদ ভিপি, জুনায়েদ আহমেদ জিএস পদে আলোচনায় আছেন। ইসলামী ছাত্র মজলিশ শাবিপ্রবি শাখা সভাপতি, জুনায়েদ জানান, একক প্যানেল দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তবে অন্যদের সঙ্গে সমঝোতা নিয়েও আলোচনা চলছে।

শুধু দলীয় সংগঠন নয়, শাকসু ঘিরে স্বতন্ত্র শিক্ষার্থীরাও সরব। সাবেক সমন্বয়ক পলাশ বখতিয়ার, মোস্তাকিম বিল্লাহ, সাজ্জাদ হোসেন আলোচনায়। পলাশ বলেন, শিক্ষার্থীদের স্বাধীন মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছি। পদার্থবিজ্ঞানের মমিনুর রশীদ (স্বতন্ত্র) ভিপি পদে প্রার্থী হতে শিক্ষার্থীদের একত্রিত করছেন।

এসএইচ জাহিদ/আরএইচ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।