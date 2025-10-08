জবি শিক্ষার্থীদের বিশেষ বৃত্তির আবেদন শুরু ৯ অক্টোবর থেকে
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) শিক্ষার্থীদের বিশেষ বৃত্তির আবেদন শুরু হবে আগামী বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অনলাইনে এই আবেদন করতে পারবেন। মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) জবির প্রক্টর অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ তাজাম্মুল হক এ তথ্য জানান।
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ তাজাম্মুল হক বলেন, শিক্ষার্থীদের বিশেষ বৃত্তির আবেদনের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে। আগামী বৃহস্পতিবার থেকে শিক্ষার্থীরা অনলাইনে এই আবেদন করতে পারবে।
তিনি বলেন, প্রত্যেক বিভাগে আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সম্বলিত নমুনা কপি পাঠানো হবে। নমুনা কপিতে বিস্তারিত তথ্যের বিবরণ দেওয়া থাকবে। একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এই আবেদন করা যাবে। আবেদনের যোগ্যতার বিষয়ে জানতে চাইলে অধ্যাপক ড. তাজাম্মুল বলেন, সব বিষয়ই উল্লেখ করে প্রতিটি বিভাগে চিঠি দিয়ে জানানো হবে।
টিএইচকিউ/এমএমকে