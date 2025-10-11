  2. ক্যাম্পাস

ঢাবি কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে চারুকলায় হবে শরৎ উৎসব

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৫১ পিএম, ১১ অক্টোবর ২০২৫
শরৎকালকে বরণ করে নিতে দেশের বিভিন্ন এলাকায় উৎসব হচ্ছে। সম্প্রতি বরগুনায় শুরু হয়েছে মাসব্যাপী শরৎ উৎসব/ছবি: জাগোনিউজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) চারুকলা অনুষদে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ‘শরৎ উৎসব’ আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠীকে শরৎ উৎসব আয়োজনের জন্য দেওয়া অনুমতি বাতিল করা হয়েছে।

শনিবার (১১ অক্টোবর) চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আজহারুল ইসলাম শেখের সভাপতিত্বে আয়োজিত এক বৈঠকে এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, চারুকলা অনুষদ সবসময় এ দেশের শিল্প-সংস্কৃতির মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য লালন করে আসছে। সেই ধারাবাহিকতায় শরৎ উৎসব উদযাপনের জন্য সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠীকে চারুকলার বকুলতলা ব্যবহারের অনুমতি দিলেও পরে তাদের বিতর্কিত কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা শেষে অনুমতি বাতিল করা হয়েছে।

তবে চারুকলা অনুষদ দেশের ঋতুভিত্তিক সাংস্কৃতিক চেতনা ধারণের লক্ষ্যে নিজ উদ্যোগে আগামী ১৬ অক্টোবর বিকেল ৩টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগ, নৃত্যকলা বিভাগ ও ডাকসুর সহযোগিতায় চারুকলা অনুষদের বকুলতলায় ‘শরৎ উৎসব ১৪৩২’ আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠীর আবেদনের পর গত ৯ অক্টোবর ‘ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক, সাংবাদিক ও শিল্পীসমাজ’ চারুকলা অনুষদের কাছে লিখিত অভিযোগে জানায় আয়োজক প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের ঘনিষ্ঠতা ও বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের সম্পর্ক রয়েছে। এমনকি চারুকলার গেটে আয়োজকদের বিরুদ্ধে পোস্টারও সাঁটানো হয়। এতে ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হয়।

পরিস্থিতি বিবেচনায় অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে অনুষ্ঠানটি তাৎক্ষণিকভাবে স্থগিত করা হয়। এরপর আজ শনিবার সকালে ডিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে তদন্ত ও যাচাইয়ের পর দেখা যায় যে, সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠী অনুমতির আবেদনকালে বেশ কিছু তথ্য গোপন করেছে। এই প্রেক্ষাপটে সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠীকে শরৎ উৎসব আয়োজনের জন্য দেওয়া অনুমতি বাতিল করা হয়েছে বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

