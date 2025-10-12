রাকসু নির্বাচনের ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের ইশতেহার ঘোষণা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে উপলক্ষে ইশতেহার ঘোষণা করেছে ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেল ‘ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম’।
রোববার (১২ অক্টোবর) দুপুরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারে এই প্যানেলের ভিপিপ্রার্থী শেখ নূর উদ্দিন আবির এ ইশতেহার ঘোষণা করেন।
ইশতেহারে শিক্ষার্থীদের অ্যাকাডেমিক উৎকর্ষ, গবেষণা, নিরাপত্তা, নারী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের অধিকার, আবাসন সংকট নিরসনসহ দশ দফা কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করেছে প্যানেলটি।
ভিপিপ্রার্থী আবির জানান, ইশতেহারে বিশ্ববিদ্যালয়কে মুক্ত জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা, অ্যাকাডেমিক সেশনজট নিরসন, গবেষণায় বাজেট বৃদ্ধি, শিক্ষাবৃত্তি সম্প্রসারণ, খণ্ডকালীন চাকরির সুযোগ ও নিয়মিত জব ফেয়ার আয়োজনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।
এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট ও লাইব্রেরি সেবা উন্নয়নের পাশাপাশি স্টারলিংক প্রযুক্তির মাধ্যমে উচ্চগতির ওয়াইফাই নিশ্চিতের পরিকল্পনা রয়েছে। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তায় সিসিটিভি ক্যামেরা, পর্যাপ্ত আলোক ব্যবস্থা, যৌন হয়রানি ও সাইবার বুলিং প্রতিরোধে শক্তিশালী সেল গঠনের আশ্বাস দিয়েছে প্যানেলটি।
এছাড়াও রাবি মেডিকেল সেন্টার আধুনিকায়ন, ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসা সেবা ও মানসিক স্বাস্থ্য কাউন্সেলিং ব্যবস্থাও তাদের পরিকল্পনায় রয়েছে। নারী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য নামাজঘর, কমনরুম, ভেন্ডিং মেশিন, জিমনেসিয়াম, লিফট ও ব্রেস্টফিডিং কর্নার স্থাপনের উদ্যোগের কথা বলা হয়েছে। ইশতেহারে সকল ধর্মাবলম্বীর সহাবস্থান ও সাংস্কৃতিক চর্চার পরিবেশ তৈরির অঙ্গীকারের পাশাপাশি নতুন হল নির্মাণ, আবাসন সংকট নিরসন, স্বাস্থ্যসম্মত খাবার ও বিশুদ্ধ পানি নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে। এছাড়া রাবি রেলস্টেশন সচল করা, শিক্ষার্থীদের জন্য ডিসকাউন্ট টিকিট এবং ক্যাম্পাস বাসের রুট ও ট্রিপ সংখ্যা বৃদ্ধির পরিকল্পনাও তুলে ধরা হয়েছে। প্যানেলটি শহীদ ড. শামসুজ্জোহা দিবসকে ‘জাতীয় শিক্ষক দিবস’ ঘোষণা করার দাবি জানিয়েছে।
ইশতেহার ঘোষণাকালে জিএস প্রার্থী নাফিউল ইসলাম জীবিন, এজিএস প্রার্থী জাহিন বিশ্বাস এশাসহ প্যানেলের অন্যান্য প্রার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।
