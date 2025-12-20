  2. ক্যাম্পাস

ঢাবিতে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগসহ তিন দাবিতে বিক্ষোভ

প্রকাশিত: ০২:৩৪ এএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
শরিফ ওসমান হাদি হত্যার বিচার, আসামিদের দেশে ফিরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশে ভারতীয় হাইকমিশন বন্ধ ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর পদত্যাগের দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদ।

শুক্রবার (১৯ নভেম্বর) রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশ থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় রাজু ভাস্কর্যে এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। সংক্ষিপ্ত সমাবেশের পর ওসমান হাদির জন্য দোয়া করা হয়।

বিক্ষোভ সমাবেশে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সভাপতি নাজমুল হাসান বলেন, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার ব্যর্থতার কারণেই ঢাকা নগরী মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে। তাই আগামীকালের মধ্যেই তার পদত্যাগ করতে হবে। আমার ভাইয়ের জানাজার পূর্বেই এই স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ করতে হবে‌। যদি পদত্যাগ না তাহলে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানকে আগামীকাল জানাজায় অংশগ্রহণ করতে দিবো না। যতদিন না পর্যন্ত ওসমান হাদীর হত্যাকারীদের বিচার না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত বাংলাদেশে ভারতীয় হাইকমিশন থাকতে পারবে না।

