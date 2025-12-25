ঢাবির মধুর ক্যান্টিনে চেয়ার-টেবিল ভাঙচুর, আটক ১

ঢাবির মধুর ক্যান্টিনে চেয়ার-টেবিল ভাঙচুর, আটক ১
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) মধুর ক্যান্টিনের চেয়ার-টেবিল ভাঙচুর চালিয়েছে এক ব্যক্তি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ভাষ্য অনুযায়ী, ওই ব্যক্তি মানসিকভাবে অসুস্থ। পরে তাকে শাহবাগ থানায় হস্তান্তর করা হয়।
বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) বিকেলে হঠাৎ করে ওই ব্যক্তি ক্যান্টিনের ভেতরে প্রবেশ করে চেয়ার–টেবিলসহ ছাত্রদলের ব্যানার ভাঙচুর করেন।
সরেজমিনে দেখা যায়, সেখানে থাকা চারটি টেবিল ভেঙে পড়ে আছে। পাশাপাশি ক্যান্টিন এলাকায় টাঙানো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের একটি ব্যানারও ভেঙে ফেলা হয়েছে। ভাঙচুরের চিহ্ন এখনো ঘটনাস্থলে রয়েছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ভাঙচুরের সময় ক্যান্টিনে থাকা শিক্ষার্থীরা আতঙ্কিত হয়ে বাইরে চলে যান। কিছুক্ষণ পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল টিমের সদস্যরা ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। পরে তাকে টিমের গাড়িতে করে নিয়ে যায়।
মধুর ক্যান্টিনের মালিক অরুণ কুমার দে বলেন, ঘটনার সময় তিনি সেখানে ছিলেন না। পরে কর্মচারীদের কাছ থেকে বিষয়টি শুনেছেন। লোকটি কোথা থেকে এসেছে, তা তিনি বলতে পারেননি। ভাঙচুরের পর প্রক্টরিয়াল টিমের সদস্যরা তাকে আটক করে নিয়ে গেছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সাইফুদ্দিন আহমেদ বলেন, প্রক্টরিয়াল টিম তাকে আটক করে শাহবাগ থানায় হস্তান্তর করেছে। তিনি জানান, লোকটি মাটিতে গড়াগড়ি করছিল এবং তাকে দেখে মানসিক ভারসাম্যহীন মনে হয়েছে।
এফএআর/কেএইচকে