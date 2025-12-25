শীতকালীন অবকাশে বেরোবিতে বহিরাগত প্রবেশ নিষিদ্ধ, খোলা থাকবে হল
শীতকালীন অবকাশে রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি) ক্যাম্পাসে বহিরাগত প্রবেশ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।
বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. মো. ফেরদৌস রহমান সই করা এক বিজ্ঞপ্তি এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সবার অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ২৫ ডিসেম্বর থেকে ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস বন্ধ থাকাকালীন সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে ক্যাম্পাসে বহিরাগত প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হলো। উক্ত সময়ে বেরোবির সব শিক্ষার্থীকে আইডি কার্ড সঙ্গে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রবেশের জন্য বলা হলো।
এছাড়া ক্যাম্পাস বন্ধকালীন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো খোলা থাকবে কি না এ বিষয়ে জাগো নিউজকে প্রক্টর ড. মো. ফেরদৌস বলেন, অনেকের পরীক্ষা আছে, শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার সুবিধার্থে আমরা হল বন্ধ করেনি।
তিনি আরও বলেন, দেশের পরিস্থিতি ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি চিন্তা ভাবনা করে ক্যাম্পাসে বহিরাগত প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে শিক্ষার্থীরা আইডি কার্ড দেখিয়ে প্রবেশ করতে পারবে।
এনএইচআর/এমএস