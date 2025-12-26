খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় শেকৃবিতে খাবার বিতরণ
বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিন ও ডাইনিং বয়দের মাঝে খাবার বিতরণ করেছেন শেকৃবি শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক বিএম আলমগীর কবির।
বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) রাত ১০টা ১০ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেরেবাংলা হলের সামনে এই খাবার বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।
এ সময় শেকৃবি শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক বিএম আলমগীর কবির বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় আজকে আমাদের এই কর্মসূচি। তিনি যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে নির্বাচনি প্রচারণায় অংশ নিতে পারেন।
সাইদ আহম্মদ/এমআরএম