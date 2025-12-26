  2. ক্যাম্পাস

জবির বিজ্ঞান অনুষদের ভর্তি পরীক্ষা আজ, আসনপ্রতি লড়বেন ৮৪ জন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৩০ এএম, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫
পরীক্ষার্থীদের তল্লাশি করে নির্ধারিত গেট দিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করানো হচ্ছে/ছবি: জাগো নিউজ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার ‘এ’ ইউনিটের (বিজ্ঞান ও লাইফ অ্যান্ড আর্থ সায়েন্স অনুষদ) পরীক্ষা আজ শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

সকাল ১০টা থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পরীক্ষার্থীদের তল্লাশি করে নির্ধারিত গেট দিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করানো হচ্ছে। বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এক ঘণ্টাব্যাপী এ ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

‘এ’ ইউনিটের (বিজ্ঞান ও লাইফ অ্যান্ড আর্থ সায়েন্স অনুষদ) ভর্তি পরীক্ষায় ৮৬০টি আসনের বিপরীতে আবেদন করেছেন ৭২ হাজার ৪৭৪ জন ভর্তিচ্ছু। ফলে প্রতি আসনের বিপরীতে লড়ছেন প্রায় ৮৪ জন শিক্ষার্থী।

ভর্তি পরীক্ষা মোট ১২টি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর মধ্যে ঢাকার বাইরে তিনটি কেন্দ্র কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। ঢাকার ভেতরে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ মোট ৯টি কেন্দ্রে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

ঢাকার কেন্দ্রগুলো হলো জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মোহাম্মদপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, কে এল জুবিলি হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং বিআইএএম মডেল হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন ও ভর্তি পরীক্ষা কমিটি সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

ভর্তি পরীক্ষায় মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে ৭২ নম্বরের এমসিকিউ পরীক্ষা এবং বাকি ১৮ নম্বর এসএসসি (সমমান) ও এইচএসসি (সমমান) ফলাফলের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হবে। ‘এ’ ইউনিটে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন এবং গণিত অথবা জীববিজ্ঞান বিষয়ে প্রশ্ন রাখা হয়েছে।

পরীক্ষার সার্বিক প্রস্তুতি সম্পর্কে বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. পরিমল বালা বলেন, ভর্তি পরীক্ষা আয়োজনের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের সুবিধার কথা বিবেচনায় নিয়ে এবার ঢাকার বাইরে খুলনা, রাজশাহী ও কুমিল্লায় পরীক্ষা কেন্দ্র রাখা হয়েছে।

সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ‘ডি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা আগামী ৯ জানুয়ারি বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। কলা ও আইন অনুষদভুক্ত ‘বি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা আগামী ৩০ জানুয়ারি বেলা ৩টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

