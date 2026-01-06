  2. ক্যাম্পাস

জকসুতে ভোট শেষ, ফলাফলের অপেক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৪৪ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
ভোটগ্রহণ শেষে কেন্দ্র থেকে ব্যালট বাক্স নেওয়া হচ্ছে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষে/ছবি: জাগো নিউজ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (জকসু) নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে। ভোটগ্রহণ শেষে প্রতিটি কেন্দ্র থেকে কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে ব্যালট বাক্স নেওয়া হচ্ছে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষে। ভোট গণনা শেষ হলে ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে এই নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। ভোট গণনা করা হবে ওএমআর (অপটিক্যাল মার্ক রেকগনিশন) পদ্ধতিতে।

এর আগে মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) সকাল ৯টায় শুরু হয়ে বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ চলে বিকেল ৩টা পর্যন্ত।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোস্তফা হাসান জাগো নিউজকে বলেছেন, প্রতিটি কেন্দ্রের ফলাফল সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তা তাৎক্ষণিকভাবে ঘোষণা করবেন। পরে সব কেন্দ্রের ফল সমন্বয় করে কমিশনের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হবে।

জকসু নির্বাচনে ৩৮টি কেন্দ্রে একযোগে ভোটগ্রহণ করা হয়। যেখানে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ১৬ হাজারের বেশি।

নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ক্যাম্পাসের তিনটি বড় ডিজিটাল বোর্ড এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ভোটের কার্যক্রম সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

নির্বাচন ঘিরে যেকোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে ক্যাম্পাসে তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পুরো ক্যাম্পাস ও প্রতিটি ভোটকেন্দ্র সিসিটিভির আওতায় রাখা হয়। পাশাপাশি ঢাকা মহানগর পুলিশের একটি কন্ট্রোল রুমও খোলা রয়েছে।

দীর্ঘ ২০ বছর পর জকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গত ৩০ ডিসেম্বর ভোটগ্রহণের তারিখ থাকলেও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুর কারণে জরুরি সিন্ডিকেট সভায় নির্বাচন স্থগিত করা হয়। পরে ৬ জানুয়ারি ভোটের নতুন দিন ঠিক করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

