উপমহাদেশের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ ঢাকা কলেজের ১৮১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আজ (২০ নভেম্বর)। তবে দিনটি ঘিরে নেই কোনো আয়োজন। অন্যান্য দিনের মতোই আজও শিক্ষার্থীরা ক্লাস ও পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে কোনো আয়োজন না থাকায় হতাশ হয়েছেন সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীরা।

অন্যদিকে কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ বলেন, আগামী বছর ঘোড়ার গাড়ি এনে, ঢাকঢোল পিটিয়ে পালন করবো। এবার একটু ছেড়ে দাও।

ঢাকা কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষার্থী সবুজ হাসান বলেন, ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থী হিসেবে আমরা খুব কষ্ট পেয়েছি। ১৮১ বছর পেরিয়ে ১৮২ তে পা রেখেছে ঢাকা কলেজ। অথচ আজ কলেজে বোঝার কোনো উপায় নেই যে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। কলেজ প্রশাসনের উচিত ছিল শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে আনন্দঘন পরিবেশে কলেজের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা।

রাকিব নামের আরেক শিক্ষার্থী বলেন, আমাদের এত গৌরব ও ঐতিহ্যের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঢাকা কলেজ। অথচ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হচ্ছে না। এটা খুবই হতাশার।

এ বিষয়ে ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ বলেন, এই তারিখটা নিয়ে একটু ঝামেলা আছে। আমাদের সম্পাদক (শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক) বলেছেন নভেম্বরের ২০ তারিখ, আবার শুনেছি ডিসেম্বরের ৫ তারিখ। এটা নিয়ে কাজ চলছে, আশা করি আগামী এক মাসের মধ্যে সঠিক তারিখ পেয়ে যাবো।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৮৬৬ সালে ঢাকায় কর্মরত জয়েন্ট কালেক্টর আর্থার লয়েড ক্লে ‘Principal Heads of the History and statistics of the Dacca Division’ নামে একটি প্রতিবেদন লেখেন। প্রতিবেদনটি ১৮৬৮ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রতিবেদনের তথ্যমতে, ঢাকা কলেজ প্রতিষ্ঠার তারিখ হিসেবে ২০ নভেম্বরের কথাই উল্লেখ আছে। ১৮৪১ সালের ২০ নভেম্বর কলকাতার বিশপ রেভারেন্ড ড্যানিয়েল ঢাকা কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেও ওই ভবনের নকশা করেছিলেন কর্নেল গ্যাসটিন। খাঁটি ব্রিটিশ ঢঙে, বিলাতি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির আদলে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানটি পালন করা হয় বলে প্রচলিত আছে। এটিই সর্বমহলে স্বীকৃত। তবে ১৮ জুলাই প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়েছে এমনটা জনশ্রুতি আছে। তবে সর্বশেষ ১৮০ বছর পূর্তিতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাসহ ২০ নভেম্বর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়েছে এবং এর পক্ষে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমাণ সাবেক কয়েকজন অধ্যক্ষ সংগ্রহ করেছিলেন। তবে বর্তমান অধ্যক্ষ ৫ ডিসেম্বরের কথা বললেও আগে কখনো তা শোনা যায়নি।

অধ্যক্ষকে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর বিষয়টি মীমাংসিত জানালে তিনি বলেন, আমাকে তো এসব কেউ বলেনি। এ ইস্যুটা এবার যেহেতু ইয়ে হয়ে গেছে, আগামী বছর ঘোড়ার গাড়ি এনে, ঢাকঢোল পিটিয়ে পালন করবো। এবার একটু ছেড়ে দাও।

অধ্যক্ষ আরও বলেন, সমাবর্তন নিয়ে এতটাই ব্যস্ত ছিলাম যে, এদিকে নজর দিতে পারিনি। আর কনফিউশন আসছে যেহেতু, এবার আমাদের একটু ছেড়ে দাও। ১৮৪১ সালের অকাট্য দলিল পাওয়া একেবারে কঠিন। একজন গবেষণা করছেন এটা নিয়ে। একটা বই বের করা হবে। আমার এটা এখান (ঢাকা কলেজ) থেকে প্রকাশ করবো। আগামী বছর পুষিয়ে দেবো। আমি নতুন এসেছি, বিষয়টা দু-তিন ধরে সামনে আসছে।

