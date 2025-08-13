  2. দেশজুড়ে

নাফনদী থেকে ৫ জেলেকে ধরে নিয়ে গেলো আরাকান আর্মি

প্রকাশিত: ০২:৫৪ এএম, ১৩ আগস্ট ২০২৫
কক্সবাজারের টেকনাফের নাফ নদীর মোহনা থেকে মিয়ানমারের সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মি পাঁচ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে নাফ নদীর টেকনাফ নাইক্ষ্যংদিয়া এলাকা থেকে তাদের ধরে নিয়ে যায়।

জেলেরা হলেন- টেকনাফ সাবারং ইউনিয়নের শাহ পরীর দ্বীপের জালিয়া পাড়ার বাসিন্দা মো. আলী আহমদ ছেলে মো. ইলিয়াস (৪১), তার ছেলে আক্কল আলী (২০) ও মো. নুর হোসেন (১৮), কালু মিয়ার ছেলে সাবের হোসেন (২২) এবং মো. নুর হোসেনের ছেলে মো. সাইফুল ইসলাম (২৫)।

সাবরাং ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য আবদুস সালাম বলেন, মঙ্গলবার সকালে পাঁচ জেলে ট্রলারে করে মাছ ধরতে যান। এসময় আরাকান আর্মির সদস্যরা স্পিড বোটে এসে অস্ত্রের মুখে তাদের নিয়ে যায়। ঘটনাটি অন্য জেলেরা দেখেছেন। পরে তারা ফিরে এসে স্বজনদের জানান।

শাহপরীর দ্বীপ জালিয়া পাড়া জেলে সমিতির সভাপতি আবদুল গণি বলেন, নৌকার মালিক মোহাম্মদ ইলিয়াসের পরিবারের তিনজনসহ পাঁচ জেলে সাগরে মাছ ধরতে যায়। সাগর থেকে ফিরে আসার সময় তাদের ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি। স্বজনরা বিষয়টি বিজিবিকে জানিয়েছে।

এ বিষয়ে টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শেখ এহেসান উদ্দিন বলেন, জেলে ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি স্থানীয়দের মাধ্যমে শুনেছি। সংশ্লিষ্টদের বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে। এ বিষয়ে আরও খোঁজ-খবর নেওয়া হচ্ছে।

