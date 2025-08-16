রিয়া মনি ভুয়া ডিভোর্স পেপার দিয়েছেন: হিরো আলম

রিয়া মনি ভুয়া ডিভোর্স পেপার দিয়েছেন: হিরো আলম
আলোচিত-সমালোচিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিরো আলম দাবি করেছেন, তার স্ত্রী রিয়া মনি এবং ম্যাক্স অভি মিলে তাকে প্রতারণার মাধ্যমে ভুয়া ডিভোর্সের কাগজ দিয়েছেন। পুরো কাগজটি মিথ্যা তথ্যে ভরা এবং এটি বানোয়াট।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়ে নিজ বাড়িতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই অভিযোগ করেন।
হিরো আলম বলেন, রিয়া মনি এখনো আমার স্ত্রী। আমাকে এই ভুয়া কাগজ দেওয়া হয়েছে, যেন আমি তাদের ব্যক্তিগত বিষয়ে কোনো হস্তক্ষেপ না করি। রিয়া মনি এবং ম্যাক্স অভি যদি ভবিষ্যতে ভিডিও বানায়, তাহলে যেখানেই পাবো সেখানেই তাদের ধোলাই দেব।
তিনি আরও বলেন, ইতিকে ম্যাক্স অভি চার মাস আগেই তালাক দিয়েছেন, কিন্তু তিনি ইতিকে বিয়ে করবেন না। কারণ, ইতিকে বিয়ে করলে ম্যাক্স অভি এবং তার মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না।
মিথিলার সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে হিরো আলম বলেন, মিথিলা আমার স্ত্রী নয়। তার শখ হলো ভাইরাল হওয়া। সে ভাইরাল হওয়ার জন্য এসব নাটক সাজিয়েছে এবং আমার নামে মামলা করেছে। এই মামলার জন্য যদি আমার জেলে যেতে হয়, আমি যাবো, তবুও তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করব না।
আত্মহত্যা ও হার্ট অ্যাটাক প্রসঙ্গে হিরো আলম জানান, তিনি মানসিক চাপে ছিলেন, যে কারণে বুকে ব্যথা অনুভব করেন। পরিবারের সদস্যরা এটিকে হার্ট অ্যাটাক ভেবে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে তিনি সুস্থ আছেন।
তিনি বলেন, অনেক কিছুর শিকার হয়ে মানুষ আত্মহত্যা করে। ঘরের কথা বাইরে প্রকাশ হলে ক্ষতি হয়, কিন্তু আমি যদি না বলি, তাহলে মানুষ ভাববে সমস্যা আমার মধ্যেই।
এর আগে, স্ত্রীর তালাকের নোটিশ পেয়ে হিরো আলম আত্মহত্যার ঘোষণা দিয়েছিলেন। তবে পরিবার ও সন্তানদের অনুরোধে তিনি সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন। এরপর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে তাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল। কিছুদিন আগেও রিয়া মনির সঙ্গে বিবাদের জেরে তিনি ঘুমের বড়ি খেয়েছিলেন এবং সেবার রিয়া মনি তাকে দেখতে হাসপাতালে ছুটে গিয়েছিলেন। তবে এবার রিয়া মনি তাকে দেখতে যাননি।
বগুড়া/এমআরএম