সীমান্তের ওপারে গুলিতে নিহত, তিনদিন পর যুবকের মরদেহ দিলো বিএসএফ
সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার ডোনা সীমান্তে ভারতের অভ্যন্তরে গুলিতে নিহত আব্দুর রহমানের মরদেহ তিনদিন পর হস্তান্তর করা হয়েছে। সোমবার দিবাগত (২ সেপ্টেম্বর) রাত ১টার দিকে ডোনা সীমান্তের বাঙালিপাড়া এলাকায় বিজিবি-বিএসএফের পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়।
কানাইঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল আউয়াল বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। মঙ্গলবার (০২ সেপ্টেম্বর) ভোরে জানাজা শেষে নিহতের দাফন সম্পন্ন করা হয়।
এর গত শুক্রবার (২৯ আগস্ট) জুমার নামাজের পরে ডোনা সীমান্তে ভারতের অভ্যন্তরে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান যুবক আব্দুর রহমান। কানাইঘাট উপজেলার ডোনা সীমান্তবর্তী বড় চাতল পূর্ব গ্রামের মৃত খলিলুর রহমানের ছেলে।
ঘটনার পর নিহতের পরিবার ও স্থানীয়রা ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের গুলিতে তার মৃত্যু হয় বলে দাবি করেন। এ ঘটনায় আরও চারজন আহত হয়েছেন বলেও জানান স্থানীয় লোকজন।
এদিকে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা জানান, ঘটনার পর বিএসএফ মরদেহ হস্তান্তর না করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়। পরে ময়নাতদন্ত শেষে সোমবার রাতে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়।
স্থানীয় ইউপি সদস্য নুরুল ইসলাম বলেন, সোমবার রাত ১টার দিকে বাঙালিপাড়া এলাকায় বিজিবি-বিএসএফের পতাকা বৈঠকের মধ্য দিয়ে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে। পরে মঙ্গলবার ভোরে জানাজা শেষে মরদেহ দাফন সম্পন্ন করা হয়েছে।
কানাইঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল আউয়াল জানান, সোমবার রাত ১০টার দিকে মেঘালয় পুলিশ আব্দুর রহমানের মরদেহবাহী কফিন সীমান্ত এলাকায় নিয়ে আসে। পরে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বিজিবির উপস্থিতিতে কানাইঘাট থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এর পরপরই মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
আহমেদ জামিল/এফএ/জেআইএম