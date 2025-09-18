সিরাজগঞ্জে স্ত্রী হত্যায় স্বামীর যাবজ্জীবন

সিরাজগঞ্জে স্ত্রী হত্যায় স্বামীর যাবজ্জীবন
সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে স্ত্রী সুমাইয়া খাতুনকে হত্যার দায়ে স্বামী ইসমাইল হোসেনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত। একই সঙ্গে এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড ও অনাদায়ে আরও তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেছেন।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সিরাজগঞ্জের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২ এর বিচারক বেগম সালমা খাতুন এ আদেশ দেন।
যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত ইসমাইল হোসেন ওই উপজেলার পাইকোশা পূর্বপাড়া গ্রামের আবু তালহার ছেলে। এ মামলার আরেক আসামি ইসমাইল হোসনের মা সাহিদা বেগমকে খালাস দিয়েছেন আদালত।
সিরাজগঞ্জের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২ সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) মাসুদুর রহমান (মাসুদ) এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, ইসমাইল হোসেনের সঙ্গে একই গ্রামের আব্দুল হালিম সরকারের মেয়ে সুমাইয়া খাতুনের বিয়ে হয়। পরে যৌতুকের জন্য ইসমাইল তার স্ত্রীকে নির্যাতন শুরু করে। এর এক পর্যায়ে ২০২০ সালের ১৯ জুন শুক্রবার দুপুরে সবার অগোচরে সুমাইয়া খাতুনকে শ্বাসরোধে হত্যা করেন। পরে মরদেহটি সিরাজগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে রেখে পালিয়ে যান ইসমাইল ও তার পরিবারের সদস্যরা।
এ ঘটনার পরদিন নিহতের ভাই আবু হানিফ সরকার বাদী হয়ে থানায় ইসমাইল হোসেন, তার বাবা আবু তালহা ও মা সাহিদা বেগমকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা করে। এ মামলার দীর্ঘ তদন্ত, সাক্ষ্যগ্রহণ ও শুনানি শেষে আজ আদালত এ রায় দেন।
এমএ মালেক/আরএইচ/জেআইএম