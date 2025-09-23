কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় প্রাণ গেলো বিএনপি নেতার
সীতাকুণ্ডে কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় জয়নাল আবেদীন নামে এক বিএনপি নেতার মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সকাল আনুমানিক ৯টার দিকে উপজেলার বারৈয়াঢালা ইউনিয়নের ছোট দারোগারহাট এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত জয়নাল আবেদীন বারইয়াঢালা ইউনিয়নের পশ্চিম লালানগর গ্রামের মৃত মীর হোসেনের ছেলে। তিনি একই ইউনিয়নের এক নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সদস্য বলে জানা গেছে।
স্থানীয় ও কুমিরা হাইওয়ে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, জয়নাল আবেদিন মোটরসাইকেল চালিয়ে তার ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ছোট দারোগারহাট এলাকায় যাচ্ছিলেন। এসময় ঢাকামুখী একটি দ্রুতগামী কাভার্ডভ্যান তাকে সজোরে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই তিনি নিহত হন।
এ বিষয়ে কুমিরা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ জাকির রব্বানী বলেন, এ ঘটনায় কাভার্ডভ্যানটি আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এম মাঈন উদ্দিন/এমএন/জিকেএস