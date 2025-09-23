দরজা ভেঙে প্রবাসীর স্ত্রী ও দুই সন্তানের মরদেহ উদ্ধার
মানিকগঞ্জ পৌরসভার পশ্চিম বান্দুটিয়া এলাকা থেকে এক প্রবাসীর স্ত্রী ও তার দুই শিশুর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার ( ২৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ঘরের দরজা ভেঙে তাদের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।
নিহতরা হলেন- মালয়েশিয়া প্রবাসী শাহিন দেওয়ানের স্ত্রী শেখা আক্তার (২৯), তার ছেলে আলভী (১১) এবং মেয়ে সাইফা (২)।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পশ্চিম বান্দুটিয়া এলাকার একটি দোতলা ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকতেন শেখা আক্তার। সকালে পাশের ফ্ল্যাটের ভাড়াটিয়া আলমগীর বিদ্যুতের বিল দিতে এসে তাদের কোনো সাড়া পাননি। দীর্ঘ সময় ডাকাডাকি করেও কোনো সাড়া না পাওয়ায় তিনি ৯৯৯ নম্বরে ফোন করেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মা ও দুই সন্তানের মরদেহ উদ্ধার করে।
এ বিষয়ে মানিকগঞ্জ জেলা পুলিশ সুপার ইয়াসমিন খাতুন জানান, গত মাসে শেখা আক্তার ওই ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছিলেন। তিনি শাহিন দেওয়ানের দ্বিতীয় স্ত্রী। ছেলে আলভী তার আগের স্ত্রীর সন্তান। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পারিবারিক কলহের কারণে তিনি বিষপান করে আত্মহত্যা করেন এবং তার দুই সন্তানের জীবনও শেষ করেন। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।
মো. সজল আলী/কেএইচকে/এমএস