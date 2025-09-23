ঝালকাঠিতে হত্যা মামলায় ৩ জনের যাবজ্জীবন

ঝালকাঠিতে হত্যা মামলায় ৩ জনের যাবজ্জীবন
ঝালকাঠির নলছিটিতে সোবাহান খলিফাকে হত্যা করে অটো ছিনতাইয়ের ঘটনায় তিনজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ঝালকাঠির জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. রহিবুল ইসলাম এ রায় দেন।
দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- মাদারীপুরের নয়াচর এলাকার মৃত রশিদ ফরাজির ছেলে আ. রহমান ফরাজী ওরফে মিন্টু ফরাজী, বরিশালের দূর্গাপুর এলাকার মৃত. আ. রাজ্জাকের ছেলে মো. রুবেল হাওলাদার ও দূর্গাপুর এলাকার মৃত. আফছের খানের ছেলে কেন্নান খান। রায় ঘোষণার সময় রুবেল হাওলাদার উপস্থিত থাকলেও মিন্টু ফরাজী এবং কেন্নান খান পলাতক রয়েছেন।
আদালত সূত্র জানায়, ২০২১ সালের ১৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় নলছিটির তিমিরকাঠি এলাকার ইজিবাইক চালক মো. সোবাহান খলিফা (৬৩) তার গাড়ি নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফেরেননি। পরদিন সকাল সোয়া ৭টায় উপজেলার শ্রীরামপুর এলাকায় একটি আমড়া গাছের নিচ থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।
এ ঘটনায় নিহত সোবাহানের ছেলে আল মামুন বাদী হয়ে নলছিটি থানায় অজ্ঞাতদের আসামি করে একটি মামলা করেন। পরে তথ্য-প্রযুক্তি ও সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে তিন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাদের দেওয়া স্বীকারোক্তি ও জবানবন্দির ভিত্তিতে ২০২৩ সালের ২৮ মার্চ তাদের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দেওয়া হয়।
মো. আতিকুর রহমান/কেএইচকে/এএসএম