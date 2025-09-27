রাজশাহীর পদ্মা নদীতে নৌকাডুবে একজনের মৃত্যু, নিখোঁজ ২
রাজশাহী পদ্মা নদীতে নৌকা ডুবে এক ব্যক্তিরা মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় এখনো আরও ২ জন নিখোঁজ রয়েছেন। শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে গোদাগাড়ী উপজেলার প্রেমতলী এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
নিহত হলেন- গোদাগাড়ী থানার কাঁঠালবাড়িয়া এলাকার শিবু মন্ডলের ছেলে শ্রী জিতেন মন্ডলের (২২)। নিখোঁজরা হলেন- একই উপজেলার ফরাদপুর এলাকার বাবলুদাসের ছেলে শ্রী দিলিপ (৩৫) ও ডুমুরিয়া গ্রামের কালর্সা এর ছেলে শ্রী হরেনফা (৬৮)।
গোদাগাড়ী মডেল থানার বর্তমান ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ রুহুল আমিন এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, নৌকায় যারা ছিলেন তারা একটি মরদেহ নিয়ে শ্মশান ঘাটে নেওয়ার সময় তীব্র স্রোতে সেই নৌকা ডুবে যায়। এসময় শ্রী জিতেন মন্ডলেসহ আরও ২জন ডুবে যায়। পরে শ্রী জিতেনকে উদ্ধার করে প্রেমতলি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে সেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ফায়ার সার্ভিসের সদস্য ও স্থানীয়রা নিখোঁজদের উদ্ধারে তল্লাশি চালাচ্ছেন।
সাখাওয়াত হোসেন/এনএইচআর/এমএস