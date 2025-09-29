১ অক্টোবর থেকে উন্মুক্ত কেওক্রাডং পর্বত
বান্দরবানে শর্তসাপেক্ষে পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত করা হলো কেওক্রাডং পর্বত পর্যটন কেন্দ্র। পাশাপাশি নিরাপত্তাজনিত কারণে ঋজুকসহ দুর্গম অঞ্চলের পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে যাতায়াত সীমিত রাখা হয়েছে।
সোমবার (২৯ সেপ্টম্বর) বান্দরবান জেলা প্রশাসক শামীম আরা রিনি সই করা এক গণবিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বান্দরবানের রুমা উপজেলার কেওক্রাডং পর্বত পর্যটনকেন্দ্রটি ১ অক্টোবর থেকে পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। তবে সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিবেচনায় রুমা উপজেলার যেসব পর্যটনকেন্দ্র উন্মুক্ত করা হয়েছে, সেসব পর্যটনকেন্দ্র ব্যতীত উপজেলার অন্য জায়গায় পর্যটকদের গমনাগমন নিষিদ্ধ থাকবে।
এতে আরও বলা হয়, জেল-উপজেলা প্রশাসনের নিবন্ধিত ট্যুর গাইড ছাড়া ভ্রমণ করা যাবে না। পর্যটনকেন্দ্র সংশ্লিষ্ট চেকপোস্ট, পর্যটন তথ্যসেবা কেন্দ্রে চাওয়ামাত্র তথ্য অবশ্যই সরবরাহ করতে হবে।
রুমা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আদনান চৌধুরী জাগো নিউজকে বলেন, ১ অক্টোবর থেকে রুমা-কেওক্রাডং পর্বত পর্যন্ত পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। তবে নিরাপত্তাজনিত কারণে ঋজুক ঝরনাসহ দুর্গম এলাকার পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে ভ্রমণ সীমিত রাখা হয়েছে।
