  2. দেশজুড়ে

পিকআপের ধাক্কায় ভেঙে গেলো সেতুর রেলিং

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি পিরোজপুর
প্রকাশিত: ০২:৫৭ পিএম, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পিকআপের ধাক্কায় ভেঙে গেলো সেতুর রেলিং

বেপরোয়া পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় পিরোজপুরের কঁচা নদীয় ওপর নির্মিত অষ্টম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতুর রেলিং ভেঙে নিচে পড়ে গেছে। মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) ভোর ৬টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুর্ঘটনাকবলিত পিকআপ ভ্যানটি কুমিরমারা প্রান্ত থেকে বেকুটিয়ার দিকে যাচ্ছিল। অতিরিক্ত গতিতে চলার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেতুর রেলিংয়ে ধাক্কা দেয়। এতে সেতুর রেলিংয়ের একটি অংশ ভেঙে নিচে পড়ে যায় ও সেতুর একপাশ সাময়িকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। তবে বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি বলে নিশ্চিত করেছে পুলিশ।

স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রায়ই এই সেতুর ওপর ভারী যানবাহনের বেপরোয়া চলাচল দেখা যায়। দ্রুতগতির কারণে এ ধরনের দুর্ঘটনা অহরহ ঘটছে। এ বিষয়ে সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ এবং ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদারের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

ঘটনার পরপরই পিরোজপুর সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী তানভীর আহমেদ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন, ‘আমি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ভেঙে যাওয়া রেলিং দ্রুত সংস্কার করা হবে। আপাতত অস্থায়ীভাবে বেষ্টনী দেওয়া হবে যাতে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে।’

মো. তরিকুল ইসলাম/এমএন/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।