  2. দেশজুড়ে

সারজিসের পাশ থেকে আওয়ামী লীগের লোক সরাতে বললেন যুবদল নেতা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি পঞ্চগড়
প্রকাশিত: ০৮:১২ পিএম, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সারজিসের পাশ থেকে আওয়ামী লীগের লোক সরাতে বললেন যুবদল নেতা
ছবি-ভিডিও থেকে নেওয়া

পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় বিভিন্ন পূজামণ্ডপ পরিদর্শনের সময় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলমকে তার পাশ থেকে আওয়ামী লীগের লোকজন সরাতে বললেন স্থানীয় এক যুবদল নেতা।

এসময় আওয়ামী লীগের লোকজনকে পুনর্বাসন না করার কথাও বলেন তিনি। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

এরআগে সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বিকেলে তেঁতুলিয়া উপজেলার ভজনপুর বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

ভিডিওতে দেখা যায়, ভজনপুর ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও ইউনিয়ন যুবদলের বর্তমান সদস্য হাসিনুর রহমান অনেকের মধ্য থেকে সারজিস আলমকে উদ্দেশ করে বলেন, ‘আপনার আশপাশের আওয়ামী লীগের লোকদের সরান। আমি দেখায় দিচ্ছি। আপনি এগুলোকে সরান।’

এসময় সারজিস আলম বলেন, ‘আমার জানামতে নাই।’ তখন যুবদল নেতা হাসিনুর বলেন, ‘আছে, আমি দেখায় দিচ্ছি। আপনি তো এখন আমাদেরই লোক। আপনি নওশাদ ভাইয়ের এলাকায় আসছেন, আপনাকে ধন্যবাদ। আওয়ামী লীগের লোক সরান।’

তখন সারজিস আলম বলেন, ‘আসুন হাঁটতে হাঁটতে কথা বলি।’ এসময় হাসিনুরসহ তিনি হাঁটা শুরু করেন। হাসিনুর রহমান বলেন, ‘জুলাই আন্দোলনে আপনার ভূমিকা আছে। আমরা চাই, আপনি বড় নেতা হবেন। কিন্তু আপনার ডানে-বাঁয়ে আওয়ামী লীগের লোকজন ঘুরছে।’

এর উত্তরে এনসিপির নেতা সারজিস আলম বলেন, ‘ভাই, আপনি এটা ভালো করে জানেন, যেদিন ওরা ফিরে এসে আপনাকে ধরবে, ওইদিন আমারও গলা কাটবে। এটা তো মানেন।’ একপর্যায়ে তিনি হাসিনুরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বলেন, ‘চলেন, আমরা সবাই একসঙ্গে চা খাবো।’

এ বিষয়ে সারজিস আলম বলেন, ‘এইটা ইনটেনশনালি করা হয়েছে। সে ওখানকার বিএনপির ছেলে। প্রথমে এসেই এমন কথা বলা শুরু করেছে এবং আরেকজনকে ভিডিও করতে বলা হয়েছে। আমি বলছি, কে দেখায় দেন। বলে, আছে একজন। বাইক নিয়ে চলে গেলো। ওরা হয়তো মনে করে যে, কাউকে বিব্রত করাটা পলিটিকস। সেখানে আওয়ামী লীগের লোক কেন থাকবে? আমি আমাদের কমিটির লোকজন নিয়েই সেখানে গিয়েছিলাম।’

সফিকুল আলম/এসআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।