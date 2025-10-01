  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৩:৪১ পিএম, ০১ অক্টোবর ২০২৫
বান্দরবানে অপহরণ-চাঁদাবাজি বন্ধসহ এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা উন্নয়নে র‌্যাব কাজ করছে বলে মন্তব্য করেছেন র‌্যাবের বান্দরবান ক্যাম্প কমান্ডার মেজর মো. নাজমুল ইসলাম।

বুধবার (১ অক্টোবর) সকালে বান্দরবান শহরের একটি আবাসিক হোটেলে সাংবাদিকদের সঙ্গে র‌্যাবের মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

এসময় তিনি বলেন, ‘সমতল এলাকার চেয়ে পাহাড়ে কাজ করা অনেক কষ্টের ও চ্যালেঞ্জের। তবে র‌্যাব সদস্যরা অনেক কষ্ট ভোগ করে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কাজ করছে। এসময় অপহরণ-চাঁদাবাজি বন্ধে সবাইকে সজাগ থাকা এবং যে কোনো তথ্য র‌্যাবকে দিতে আহ্বান জানিয়ে মাদক ও চোরাচালান বন্ধ করে বান্দরবানের মানুষের সুন্দর সহাবস্থানের জন্য র‍্যাব কাজ করছে।

এসময় বান্দরবান প্রেস ক্লাবের সভাপতি আমিনুল ইসলাম বাচ্চু, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক এন এ জাকির, সাংবাদিক ইউনিয়ন বান্দরবান জেলা কমিটির সভাপতি এইচ এম সম্রাটসহ র‌্যাব-১৫ এর বিভিন্ন সদস্য ও বিভিন্ন মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

