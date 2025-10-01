  2. দেশজুড়ে

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

বাইরের ইন্ধনে পূজা অস্থিতিশীল করার চেষ্টা হয়েছিল

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মুন্সিগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৭:৫২ পিএম, ০১ অক্টোবর ২০২৫
বাইরের ইন্ধনে পূজা অস্থিতিশীল করার চেষ্টা হয়েছিল

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, বাইরের ইন্ধনে পূজাকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা হয়েছিল। দুর্গাপূজা ও বিজু উৎসব যেনো ভালোভাবে না হতে পারে সেজন্য পাশের দেশের সহযোগিতায় সন্ত্রাসীরা চেষ্টা করেছে।’

বুধবার (১ অক্টোবর) সন্ধ্যা ৬টার দিকে মুন্সিগঞ্জের সিরাজদীখান উপজেলার ইছাপুরা এলাকায় দুর্গাপূজা পরিদর্শনকালে তিনি এসব কথা বলেন।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, এবার প্রথমদিকে ধর্ষণের ঘটনা দিয়ে পূজাকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করেছে একটি মহল। তবে দুষ্কৃতকারীরা সফল হতে পারেনি। তারা বারবার চেষ্টা করেছে। এবার সারা বাংলাদেশে ভালোভাবে পূজা হয়েছে সবার সহযোগিতায়। পূজায় নিরাপত্তার জন্য সব পর্যায়ের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন ছিল। এসময় শান্তিপূর্ণ পরিবেশে উৎসবমুখর পূজা সম্পন্ন হচ্ছে বিধায় সবাইকে ধন্যবাদ জানান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা।

এসময় সিরাজদীখান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাহিনা আক্তার, সিরাজদীখান সার্কেলের সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার মো. ইব্রাহিম, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপি যুগ্ম-আহ্বায়ক ফরহাদ হোসেন, সিরাজদীখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবু বকর সিদ্দিক, পুলিশ পরিদর্শক তদন্ত মো. হাবিবুর রহমান, সিরাজদীখান উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল কুদ্দুস ধীরন, উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি তপন কুমার দাস, সাধারণ সম্পাদক জ্ঞানদীপ কুমার ঘোষ, ইছাপুরা সার্বজনীন দুর্গা মন্দিরের সভাপতি বাদল চন্দ্র পাল ও সাধারণ সম্পাদক পরিতোষ চন্দ্র দাস প্রমুখ।

আরএইচ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।