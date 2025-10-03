বান্দরবানে নিখোঁজের ২২ ঘণ্টা পর পর্যটকের মরদেহ উদ্ধার
বান্দরবানের লামায় মাতামুহুরী নদীতে গোসল করতে নেমে নিখোঁজের ২২ ঘণ্টা পর মো. সোহান (২৭) নামে এক পর্যটকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।
শুক্রবার (৩ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১টায় উপজেলার মিঞ্জিরি সাদা পাথর এলাকা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
নিহত মো. সোহান ঢাকার মিরপুরের ইউসিবি চত্বর এলাকার আবু হান্নান সরকারের ছেলে।
স্থানীয়রা জানান, বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) সকালে লামা মাতামুহুরি নদীর তীরঘেঁষা সাদা পাথর এলাকায় হোয়াইট পিক স্টেশন রিসোর্টে রুম ভাড়া নেন মো. সোহান ও তার বন্ধু মো. শাকিল। দুপুরে তারা দুজন রিসোর্টের পাশে থাকা নদীতে একসঙ্গে গোসল করতে নামেন। এসময় পানির স্রোতে পড়ে মো. শাকিল সাঁতার কেটে ওপরে উঠতে সক্ষম হলেও সোহান ডুবে গিয়ে নিখোঁজ হন।
এ ঘটনার প্রায় ২২ ঘণ্টা পর শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টায় ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দলের সহায়তায় সোহানের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের লামা স্টেশনের সাব অফিসার মো. আবদুল্লাহ জানান, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে গিয়ে নিখোঁজ পর্যটককে উদ্ধারে অভিযান চলছিল। অভিযানের একপর্যায়ে শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টায় তাদের ডুবুরি দল ঘটনাস্থলের প্রায় ৪০ ফুট পানির নিচ থেকে সোহানের মরদেহ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।
লামা থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তোফাজ্জল হোসেন জানান, নিখোঁজ পর্যটক সোহানের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে তার পরিবারের কাছে মরদেহ স্থানান্তর করা হয়েছে।
নয়ন চক্রবর্তী/এমএন/এএসএম