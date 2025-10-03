বিয়ের দুই মাসের মাথায় সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেলেন খালেক

বিয়ের দুই মাসের মাথায় সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেলেন খালেক
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে সড়ক দুর্ঘটনায় আব্দুল খালেক (২৮) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন।
শুক্রবার (৩ অক্টোবর) উপজেলার কুমিরা ইউনিয়নের মসজিদদা এলাকার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ইলিয়াস পেট্রোল পাম্পের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত আব্দুল খালেক বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নের উত্তর বাঁশবাড়িয়া এলাকার আবদুল হাদী দুলালের ছেলে। দুই মাস আগে প্রেম করে বিয়ে করে বাবার ভয়ে ভাড়া বাসায় থাকতেন।
এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন খালেকের বড় ভাই মহরম আলী রিপন।
ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, আব্দুল খালেক সকাল ৯টার দিকে বাইসাইকেল করে কর্মস্থল নেমসান কন্টেইনার ডিপোতে যাচ্ছিলেন। এসময় চয়েস নামের যাত্রীবাহী একটি বাস তাকে পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম তাকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নিহতের বড় ভাই মহরম আলী রিপন বলেন, ‘দুই মাস আগে আমার ভাই প্রেম করে বিয়ে করে। তবে বাবার ভয়ে মসজিদ্দা এলাকায় একটি বাসায় ভাড়া থাকতো। আজ সকালে কর্মস্থলে যাওয়ার পথে একটি যাত্রীবাহী বাসচাপায় সে মারা যায়।’
কুমিরা ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
