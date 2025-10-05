নরসিংদীতে এএসপির ওপর চাঁদাবাজদের হামলার ঘটনায় মামলা

নরসিংদীতে এএসপির ওপর চাঁদাবাজদের হামলার ঘটনায় মামলা
নরসিংদীতে সড়কে চাঁদাবাজির প্রতিবাদ করায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. আনোয়ার হোসেনের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা করা হয়েছে। মামলায় ৫ জনের নাম উল্লেখ ও অজ্ঞাতনামা আরও ২৫-৩০ জনকে আসামি করা হয়েছে।
শহর পুলিশ ফাঁড়ির এটিএসআই সোহেল পারভেজ বাদী হয়ে সদর মডেল থানায় এই মামলা দায়ের করেন। এই ঘটনায় পুলিশ বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে ৭ জনকে গ্রেফতার করেছে।
জানা যায়, শনিবার (৪ অক্টোবর) নরসিংদীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল নিয়মিত টহল নিয়ে পৌর শহরের আরশিনগর এলাকা ক্রস করছিলেন। ওই সময় দুইজন লোক যানবাহন থেকে টাকা তুলছিলেন। টাকা তোলার কারণ জানতে চায় দায়িত্বরত পুলিশ ও সড়কে চলচলরত যানবাহন থেকে টাকা তুলতে হাই কোর্টের নিষেধাজ্ঞা আছে বলে জানায়।
আরও পড়ুন
নরসিংদীতে চাঁদাবাজি বন্ধে তৎপর পুলিশ কর্মকর্তার ওপর হামলা
ওই সময় পুলিশ দুই চাঁদাবাজকে আটকও করে। এরইমধ্যে ৩০-৩৫ জন ব্যক্তি অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের ওপর হামলা চালায়। তারা তাকে কিল ঘুষি মারা শুরু করে। পরে লাঠি দিয়ে মাথায় আঘত করে। এতে তিনি সঙ্গে সঙ্গে অচেতন হয়ে পড়েন। ওই সময় দুই চাঁদাবাজকে ছিনিয়ে নেয় হামলাকারীরা। পরে সঙ্গে থাকা পুলিশ সদস্যরা মো. আনোয়ার হোসেনকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখান থেকে তাকে ঢাকায় পাঠানো হয়।
নরসিংদীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুজন চন্দ্র সরকার বলেন, শহর পুলিশ ফাঁড়ির এটিএসআই সোহেল পারভেজ বাদী হয়ে সদর মডেল থানায় এই মামলা দায়ের করেন। এ ঘটনায় পুলিশ বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে ৭ জনকে গ্রেফতার করেছে।
সঞ্জিত সাহা/এফএ/জিকেএস