  2. দেশজুড়ে

ছাত্রদলের মিছিলে হামলা, আওয়ামী লীগের তিন নেতা গ্রেফতার

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি বরগুনা
প্রকাশিত: ০৬:০৯ পিএম, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
ছাত্রদলের মিছিলে হামলা, আওয়ামী লীগের তিন নেতা গ্রেফতার

বরগুনার আমতলীতে ছাত্রদলের একটি মিছিলে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ ও হামলার ঘটনায় দায়ের করা মামলায় আওয়ামী লীগের তিন নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রোববার (৫ অক্টোবর) রাতে অভিযান চালিয়ে নিজ নিজ বাসা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

সোমবার (৬ অক্টোবর) দুপুরে আমতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দেওয়ান জগলুল হাসান বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

গ্রেফতার হওয়া তিন নেতা হলেন—আমতলী উপজেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি ও হলদিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান মিন্টু মল্লিক, আরপাঙ্গাশিয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি হুমায়ুন কবির এবং পৌর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক অমিত রসুল অপু।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, জানা যায়, গত বছর ২২ অক্টোবর রাতে আমতলী কলেজের সামনে থেকে পৌর ছাত্রদল, উপজেলা ছাত্রদল ও কলেজ ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। মিছিলটি উপজেলা সড়কে পৌঁছালে পেছন দিক থেকে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ ও হামলা করা হয়। এতে মিছিলে অংশ নেওয়া কয়েকজন আহত হন।

ঘটনাটি এক বছর আগে ঘটলেও, গতকাল ৫ অক্টোবর রাতে আমতলী সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক রাহাত প্যাদা বাদী হয়ে ৬৫ জনের নাম উল্লেখ করে আমতলী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। সেই মামলার অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত তিন নেতাকে গ্রেফতার করে।

এ বিষয়ে আমতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দেওয়ান জগলুল হাসান জাগো নিউজকে বলেন, ছাত্রদলের মিছিলে হামলার মামলায় অভিযুক্ত তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আজ সকালে তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

নুরুল আহাদ অনিক/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।