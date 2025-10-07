নারায়ণগঞ্জে ড্রামের ভেতর মিললো পা বিচ্ছিন্ন যুবকের মরদেহ

নারায়ণগঞ্জে ড্রামের ভেতর মিললো পা বিচ্ছিন্ন যুবকের মরদেহ
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় প্লাস্টিকের ড্রামের ভেতর থেকে মো. নয়ন (৪৯) নামে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) দুপুরে তক্কারমাঠ এলাকার পরিত্যক্ত জায়গায় স্থানীয়রা মরদেহটি দেখে পুলিশকে খবর দেয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মরদেহ উদ্ধার করে।
জানা গেছে, মো. নয়ন নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার পিলকুনি এলাকার মো. সালামের ছেলে।
ঘটনাস্থলে যাওয়া ফতুল্লা থানার কর্মকর্তা উপ-পরিদর্শক (এসআই) রেহানুল ইসলাম বলেন, সংবাদ পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে এসে ড্রামের ভিতরে থাকা দুই পা বিচ্ছিন্ন অর্ধগলিত মরদেহটি উদ্ধার করি। অন্য কোথাও হত্যা করে নিহতের মরদেহ ড্রামের ভিতরে করে এখানে ফেলে রাখা হয়। আমরা ঘটনাস্থল থেকে কিছু প্রাথমিক আলামত সংগ্রহ করেছি।
নারায়ণগঞ্জ জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ ও অপারেশন) তারেক আল মেহেদী বলেন, নিহতের দুইজন স্ত্রী রয়েছেন। প্রাথমিকভাবে আমরা জানতে পেরেছি, তার দ্বিতীয় স্ত্রীর পরকীয়ার কারণে অজ্ঞাতনামা দুষ্কৃতকারীরা তাকে হত্যা করে মরদেহ গুম করেছিল। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন ও একজন আটক রয়েছেন। বিস্তারিত পরে জানানো হবে।
মোবাশ্বির শ্রাবণ/এনএইচআর/এমএস