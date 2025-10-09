বাজার ইজারাকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের সংঘর্ষ, পুলিশের ওপর হামলা
পটুয়াখালী লোহালিয়া ইউনিয়নের পালপাড়া বাজারের ইজারা নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এসময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছেন পুলিশ। এই ঘটনায় চার পুলিশ সদস্যসহ অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছেন।
বুধবার (৮ অক্টোবর) রাত ১০টার দিকে লোহালিয়া ইউনিয়নের পালপাড়া বাজার এলাকায় এই হামলার ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পালপাড়া বাজারের ইজারা নিয়ে স্থানীয় দুই গ্রুপের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। বুধবার রাতে সেই বিরোধের জেরে সোহাগ মাঝি ও তার সহযোগীরা প্রতিপক্ষ মফিজুলকে দা ও ছুরি দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। এতে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে সদর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে তাদেরকে লক্ষ্য করে হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা। এতে ৪ পুলিশ সদস্যসহ পাঁচজন আহত হন। পরে যৌথ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে ফাঁকা গুলি ছুড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
আহতদের মধ্যে এএসআই জহির ও রহমান, কনস্টেবল মহিবুল্লাহ ও সাইফুল ইসলামকে পটুয়াখালী সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কনস্টেবল রানা প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন। সংঘর্ষে গুরুতর আহত স্থানীয় বিএনপি নেতা মফিজুলকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
এদিকে এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার সকালে অভিযান চালিয়ে আমিনুল হক চৌধুরী (৪৮), পলাশ হাওলাদার (২৩) ও রমজান আলী (৮০) নামের তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ।
পটুয়াখালী সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, বাজার ইজারা নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে ৪ জন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ ঘটনায় তিনজনকে আটক করা হয়েছে।
মাহমুদ হাসান রায়হান/কেএইচকে/জিকেএস