  2. দেশজুড়ে

কুড়িগ্রামে বাজারে আগুন, ৮ দোকান পুড়ে ছাই

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কুড়িগ্রাম
প্রকাশিত: ১২:৪০ পিএম, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
কুড়িগ্রামে বাজারে আগুন, ৮ দোকান পুড়ে ছাই

কুড়িগ্রামের কচাকাটা বাজারে অগ্নিকাণ্ডে ৮ দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এতে প্রায় অর্ধ‌কো‌টি টাকার ক্ষ‌তি হয়েছে বলে দাবি ব্যবসায়ীদের।

শুক্রবার (৩১ অ‌ক্টোবর) ভোরে এ অগ্নিকাণ্ড ঘটে।

খবর পেয়ে নাগেশ্বরী ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী আমিনুর রহমানের ছোট ভাই মমিনুল ইসলাম জানান, তাদের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে আনুমানিক ১০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

অধির চন্দ্র সাহার ছেলে প্রাণ চন্দ্র সাহা জানান, রাতে বাবা দোকান বন্ধ করে বাসায় যান। ভোরে মানুষের হইচই শুনে বাজারে এসে দেখি দোকানে আগুন জ্বলছে। আগুনে আমাদের ১৭ লাখ টাকা মালামাল পুড়ে গেছে।

কুড়িগ্রামে বাজা‌রে আগুন, ৮ দোকান পুড়ে ছাই

ব‌্যবসায়ী‌রা জানান, সার-তেল, বীজ ও কীটনাশক ব্যবসায়ী অধির চন্দ্র সাহার ১৭ লাখ, আমিনুল ইসলামের ১০ লাখ, কাকলী ট্রেডার্সের মালিক হাছেন আলীর ১০ লাখ, মুদি দোকান মালিক মমিনুল ইসলাম, সুপারি ব্যবসায়ী আতাউর ও ইব্রাহিমের তিন লাখ, সেলুন মালিক ফনি চন্দ্র শীলের লক্ষা‌ধিক এবং মশলা ব্যবসায়ী মোজাফ্ফর আলীর ৫০ হাজার টাকার মালামাল আগুনে পুড়ে ছাই হ‌য়ে যায়।

কেদার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়াম্যান আ খ ম ওয়াজিদুল কবীর রাশেদ জানান, আগুন লাগার খবর শুনে নাগেশ্বরী ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিই। ফায়ার সার্ভিসের ইউনিট এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এর আগে স্থানীয়রা আগুন নেভাতে কাজ করে।

নাগেশ্বরী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের টিম লিডার সাইফুল ইসলাম জানান, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করা হচ্ছে।

রোকনুজ্জামান মানু/এমএন/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।