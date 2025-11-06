কুড়িগ্রাম-৩
কুড়িগ্রামে বিএনপির প্রার্থী মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন
বিএনপির রংপুর বিভাগের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল খালেককে কুড়িগ্রাম-৩ (উলিপুর) আসনে দলীয় মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে মানববন্ধন করেছে বিএনপির একাংশ।
বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) দুপুরে উলিপুর পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন (কুড়িগ্রাম-চিলমারী) সড়কে উলিপুরের সর্বস্তরের জনগণের ব্যানারে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।
এরআগে ৩ নভেম্বর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল আলমগীর ২৩৭টি আসনে তাদের প্রার্থী ঘোষণা করেন। এতে কুড়িগ্রাম-৩ (উলিপুর) আসনের প্রার্থী হিসেবে জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও চেয়ারপারসনস ফরেন অ্যাফেয়ার্স অ্যাডভাইজরি কমিটির সদস্য তাসভীর-উল ইসলামের নাম ঘোষণা করে দলটি। ঘোষণার পরপর রংপুর বিভাগের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল খালেকের অনুসারীদের মাঝে অসন্তোষ দেখা দেখা।
মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, সহকারী অধ্যাপক ওবায়দুর রহমান, হারুন-উর-রশীদ, ইসমাঈল হোসেন, তারাজুল ইসলাম, মাওলানা আবুল গণি প্রমুখ রাখেন।
বক্তারা বলেন, সম্প্রতি কুড়িগ্রাম-৩ (উলিপুর) আসনে বিএনপি দলীয় প্রার্থী ঘোষণা করে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে জনবান্ধব কর্মকাণ্ড, সাংগঠনিক দক্ষতা ও নেতৃত্বগুণের কারণে উলিপুর বিএনপির কাণ্ডারি হিসেবে পরিচিত আব্দুল খালেককে দল মনোনয়ন না করায় উলিপুরের জনমনে হতাশা সৃষ্টি হয়েছে।
আব্দুল খালেকের নেতৃত্বে উলিপুরে বিএনপি সুসংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ। তাকে প্রার্থী ঘোষণা করলে শুধু উলিপুর নয়, পুরো কুড়িগ্রাম জেলায় বিএনপি আরও শক্তিশালী হবে বলে দাবি করেন তারা।
মানববন্ধন শেষে একটি র্যালি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে উপজেলা চত্বরে এসে শেষ হয়।
রোকনুজ্জামান মানু/আরএইচ/জিকেএস